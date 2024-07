Update der X-Crafts E-Jets (X-Plane): Betaphase beginnt

Am 2. Juli veröffentlichte der Developer X-Crafts die Release Notes für das 1.1.0 Update der E-Jets Family für X-Plane, welche die Embraer E170, E175, E190 und E195 umfasst. Das Update befindet sich in der Early Access Phase und kann von allen, die die aktuelle Version der E-Jets Family besitzen, durch das open Beta Program getestet werden.

Was ist neu?

Im neuen 1.1.0 Update wurde unter anderem am FMS, also dem Flight Management System, gearbeitet. Die Embraer E170 und E190 können nun steilere Anflüge als 3,5 Grad durchführen, wie der 5,5 Grad Anflug in London City (EGLC). Außerdem verfügen die E-Jets jetzt über den sogenannten “fms speed”, also die durch das FMS festgelegte Geschwindigkeit. Diese wird mit dem neuen Update automatisch an den Autothrust weitergegeben, sodass die Geschwindigkeit bei An- und Abflügen jetzt automatisch eingehalten wird.

Zudem wird im neuen Update die korrekte Navigationsfrequenz (NAV frequency) automatisch eingestellt, wie zum Beispiel die ILS-Frequenz für den Landeanflug. Dies passiert 30 nautische Meilen vor dem Flughafen, schreibt der Entwickler in den Release Notes.

Auch an den visuellen Elementen der Flugzeuge wurde gearbeitet, es gibt neue Pop-Up Bildschirme, die Piloten bewegen sich inzwischen realistisch und in X-Plane 12 wurden die äußeren Lichter verbessert.

Alle weiteren Änderungen lassen sich in den Release Notes des Updates finden.