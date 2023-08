VFR interessanter gestalten: Freeware macht’s möglich!

In den Tiefen von Flightsim.to gibt es zwischen tausenden Lackierungen und eine Menge an kleinen und großen Flughäfen immer wieder Add-ons, auf die man selbst kaum gekommen wäre. Ich stelle heute mal ein paar aus der Kategorie VFR Fliegen vor.

Eine Diamond DV20 beim Taxi

MSFS2020 Map Enhancement

Beim VFR fliegen ist der MSFS ein Vorrenner. Nicht nur wegen der wunderschönen Grafik, sondern auch, wegen den Satellitenaufnahmen von Bing. Trotzdem sieht man hin und wieder doch Fehler bzw. einfach nicht schöne Stellen. Und das besonders oft, während man mit Sichtflugregeln fliegt. Abhilfe hierbei, gibt das kleine Programm MSFS2020 Map Enhancement, das den meisten bekannt sein sollte. Mit ein paar Klicks wird die z.T. löchrige Abdeckung von Bing Maps mit Google Maps Satellitenbildern ersetzt. Wem die Google Maps nicht genügt, kann direkt beim Entwickler eine Pro-Version des Programmes kaufen. Darin enthalten sind z.B. Apple Maps, ArcGIS, MapBox, China HD und leistungsstärkere Google Maps Server. Außerdem überzeugt das Tool mit einer idiotensicheren Installation und einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Der Download steht hier bereit.

Vergleich Satellitenbilder Anbieter beim Map Enhancer:

Goolgle Maps Bing Maps Apple Map ArcGIS Photgrammetry

We Love VFR zeigt die Welt, wie sie uns gefällt

Der User PuffinFlight bringt seit dem Release des MSFS Landmarks in den Sim, die er in Form von drei großen Packs veröffentlicht. Sein erstes Pack, mit dem ganz einfachen Namen “Pack 1”, deckt eine Vielzahl von bekannten Gebäuden und Orten zwischen Norwegen und Südafrika ab. Insgesamt wurden über 150.000 Objekte in der Region 1 platziert. In “Pack 2” ist Nord- und Südamerika enthalten. In diesem Pack wurden sogar über 200.000 Objekte platziert. “Pack 3” beinhaltet Asien sowie Teile von Ozeanien, das 150.000 Objekte beinhaltet.

Besondere Features des Add-ons sind Rauchefekte von Türmen, Stichflammen aus Raffinerie-Türmen und hochwertige Gebäude, Strommasten, Kräne und vieles Mehr! Also los, ladet das Szenerie-Pack herunter und steigt in den Flieger eurer Wahl, damit ihr die virtuelle Welt des MSFS noch besser bestaunen könnt!

Städte auf Flightsim.to

Bei der Städtedarstellung tut sich der MSFS noch recht schwer. Viel zu viele Bäume zwischen ungerade Straßen und buggende Häusern sind die schmerzhafte Realität. Doch nach fast drei Jahren Flight Simulator, haben unzählige User viele Städte (oft mithilfe von Google Earth) auf Flightsim.to veröffentlicht. Alle Probleme der MSFS Städte sind damit noch nicht behoben, aber auf jeden Fall ein Download wert. Alle Städte, die bisher auf Flightsim.to herausgekommen sind, gibt es hier als Übersicht.

Nachgebautes Los Angeles Downtown bei Nacht

Also, anschnallen, Motor anschmeißen und losfliegen. Euch steht nichts im Wege!

Happy Landings!