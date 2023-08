Airport Voting beendet: VATSIM Cross the Land geht an den Start

Vom 2. bis zum 12. August konnten alle VATSIM Mitglieder für die diesjährigen Start- und Landeflughäfen des Cross The Land 2023 abstimmen. Alle Ergebnisse der Flughäfen-Paare wurden heute Nacht veröffentlicht. Und es sind ein paar sehr interessante Airports mit dabei!

Das Wahlprinzip für die Startflughäfen war ziemlich simpel. Gebildet wurden drei Gruppen mit jeweils vier Flughäfen. Gewinnen konnten immer nur zwei Airports pro Gruppe. Neben ziemlich vielen großen Drehkreuzen wie Amsterdam Schiphol oder Wien Schwechat, gab’s in der Gruppe C einige kleinere und unbekanntere Airports zur Auswahl. Darunter waren Teneriffa Süd, Sofia, Napoli Capodichino und Ljubljana.

Bis auf eine Stadt sind alle sechs weitere Ankunftsstädte geblieben. Dieses Jahr setzen sich die Arrivalairports wie folgt zusammen:

OMDB – Dubai Airport (Vereinigte Arabische Emirate)

OEJN – King Abdulaziz International Airport (Saudi-Arabien)

OLBA – Beirut–Rafic Hariri International Airport (Libanon)

HEGN – Hurghada Airport (Ägypten)

OJAI – Queen Alia Airport (Jordanien)

Gewonnen haben folgende Startflughäfen:

EHAM Amsterdam Schiphol Airport (Niederlande)

LFTM Istanbul Airport (Türkei)

EDDB Berlin Brandenburg Airport (Deutschland)

LFMN Nice Côte d’Azur Airport (Frankreich)

GCTS Teneriffa Süd-Reina Sofía Airport (Spanien)

LIRN Napoli Capodichino Airport (Italien)

Die diesjährige Übersichtskarte für die Eastbound Edition ’23

Zu den spannenden Airports gehören auf jeden Fall GCTS Teneriffa Süd, da man beim Start immer eine stetige, aber starke Brise vom Atlantik auf der Nase hat. Spannend ist auch der Flughafen von Neapel (LIRN), der Stadt eingebaut ist. Zudem ist das Airport-Handling durch die enge Bebauung der Gates anspruchsvoll für so ein großes Event. Es erwartet uns also ein Tag voller cooler Flughäfen und 100% Lotsen Abdeckung auf dem ganzen Weg in den heißen Nah-Osten

Geflogen wird dieses Jahr von West nach Ost, sprich Eastbound. Das Event findet am 9. September statt. Da es wie bei jedem VATSIM Event sehr voll wird, wird dringend empfohlen frühzeitig einen Slot zu buchen. Ab wann man sich anmelden kann, ist derzeit noch unbekannt, wird aber in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden.

Happy Landings!