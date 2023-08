LLER – Ilan and Asaf Ramon International Airport ist im werden

Der Flughafen LLER – Ilan and Asaf Ramon, der vor etwa zwei Jahren für P3D/FSX veröffentlicht wurde, nimmt nun Gestalt in MSFS an, nachdem der Entwickler Felix Tchvertkin von VDGSim sich mit der Herausforderung der Umwandlung des Geländemodells auseinandergesetzt hat, wie er im FSDeveloper Forum berichtet.

Fakten

✈️ Der Flughafen wurde vor etwa zwei Jahren für P3D/FSX veröffentlicht und wird nun für MSFS entwickelt.

🛣️ Ein komplexes 3D-Mesh-Modell wurde für P3D erstellt, aber die Umwandlung in MSFS stellte eine Herausforderung dar.

⏳ Das Geländemodell wurde direkt in MSFS umgewandelt, um eine bessere Optik im Vergleich zur SDK-Terraforming-Methode zu erreichen.

🛬 Die Flughafenoberfläche musste abgeflacht werden, um das Modell anzupassen.

🚧 Abflussrinnen wurden detailgetreu modelliert, da das Ergebnis des Terraformings nicht zufriedenstellend war.

🏢 Ein aktualisiertes Modell des Terminals mit neuen Dachluken wurde erstellt und soll das alte Modell ersetzen.

🧱 Ein 7 m hoher Zaun zwischen dem Vorfeld und dem Parkplatz wurde hinzugefügt.

🏞️ Das Modell wird möglicherweise in der Zukunft durch ein neues Modell ersetzt, um Reflexionen zu überprüfen.

🛣️ Der nächste Schritt beinhaltet die Hinzufügung von Taxi- und Landebahnlichtern.

Der Ilan und Asaf Ramon International Airport (IATA: ETM, ICAO: LLER) ist ein internationaler Flughafen in der Timna Valley im Süden Israels. Der Flughafen wurde am 21. Januar 2019 eröffnet und ist der zweitgrößte Flughafen Israels nach dem Ben Gurion Airport. Der Flughafen ersetzt den früheren Eilat Airport und den Ovda Airport für den zivilen Verkehr und dient auch als primärer Ausweichflughafen in Israel.

Einige wichtige Informationen zum Flughafen sind:

Flughafentyp : Zivil

: Zivil Betreiber : Israel Airports Authority

: Israel Airports Authority Standort : Southern District, Israel

: Southern District, Israel Eröffnet : 21. Januar 2019

: 21. Januar 2019 Fläche : 1.250 Acres

: 1.250 Acres Terminalgebäude : 45.000 Quadratmeter

: 45.000 Quadratmeter Architekten: Amir Mann / Ami Shinar Architects & planners ltd.

Der Flughafen verfügt über eine minimalistische und futuristische Architektur und ist Israels erster Flughafen, der von Grund auf neu gebaut wurde (“Greenfield”) [2][5]. Der Flughafen wird von mehreren Fluggesellschaften angeflogen, darunter Arkia, Azimuth, Finnair und Israir Airlines.