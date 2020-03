Mercedita International Airport – bald 4FREE!

Nette Bilder in dem Video. Man kann erahnen, dass diese Freewareperle von David Rosado in Puerto Rico nicht nur über einen fotorealen Untergrund verfügt, ordentlich platziertes Autogen und einen liebevoll gebauten Airport (ICAO: TJPS) sondern auch die Stadt Ponce über einige feine POIs verfügt. Außerdem plant er, laut Aussage im FS-Developer Forum, alle Airports in Puerto Rico zu bauen…

Der Release ist für Ende März angekündigt – dann schauen wir mal und informieren Euch, wo der Download zu finden ist…

https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedita_International_Airport