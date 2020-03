Noch 14 Tage bis bei VATSIM der nächste Event der Superlative startet (wir hatten ja bereits in einem Save-the-Date berichtet). Superlative vermutlich auch, weil schon jetzt in den Onlinenetzwerken IVAO und VATSIM gefühlt Rekord-Online-Zahlen an normalen Wochentagen erreicht werden. In Deutschland hat EDDK als Departure das Rennen gemacht.

Die Bookings können ab heute 1200z (13.00 Uhr lokal) erfolgen. Let’s “glüh” the servers…

Weitere Infos auf: https://ctp.vatsim.net