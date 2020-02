VATSIM: Cross the Pond Westbound

Streicht euch den 4. April 2020 rot in eurem Kalender an, schickt die Kids zu Oma und den Partner ins Wellness. Denn dann heißt es wieder: Cross the Pond Westbound auf VATSIM. Hier werden, hoffentlich, wieder viele Piloten den Atlantik unsicher machen und durch den virtuellen Ätha funken. Auch einige aus der Redaktion werden sicherlich dabei sein.