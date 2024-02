Lommis Airfield LSZT: Ein Paradies für Flugbegeisterte in der Schweiz

Willkommen am Lommis Airfield LSZT in der malerischen Schweiz! Wenn Sie ein Flugbegeisterter sind und nach einem realistischen und atemberaubenden Flugerlebnis suchen, dann ist das Lommis Airfield die perfekte Wahl für Sie. In diesem Artikel werden wir Ihnen einen detaillierten Einblick in dieses einzigartige Flugfeld geben und Ihnen zeigen, warum es ein absolutes Paradies für Flugenthusiasten ist.

Der Lommis Flugplatz LSZT

Der Lommis Flugplatz (ICAO-Code LSZT) befindet sich nördlich von Lommis im Kanton Thurgau, Schweiz. Mit seiner 615 Meter langen Graspiste ist es das ideale Ziel für Piloten, die ein authentisches Flugerlebnis suchen. Das Flugfeld wird von der Motorfluggruppe Thurgau betrieben und verfügt neben dem Hangar über verschiedene Betriebs- und Clubgebäude.

Ein lebendiges Flugfeld

Der Lommis Flugplatz ist ein äußerst aktives Flugfeld, das sowohl Touristen als auch Menschen anzieht, die ihren Privatpilotenschein erwerben möchten. Mit seiner Graspiste, den großen Hangars und dem charmanten Clubgebäude mit Restaurant ist es ein lebendiges Flugfeld inmitten der Schweizer Natur.

Realistische Szenerie für den MSFS

Um das Lommis Airfield im MSFS (Microsoft Flight Simulator) so realistisch wie möglich darzustellen, hat sich Entwickler AG SIM besonders angestrengt. Jedes noch so kleine Detail, das Ihr Flugerlebnis am Lommis Airfield beeinflusst, wurde akribisch modelliert. Sie haben Menschen hinzugefügt, eine funktionierende Uhr, eine funktionierende Lande-“T”, Flaggen, die sich je nach Windrichtung und -geschwindigkeit bewegen, sowie individuelle Windsocken.

Hauptmerkmale des Add-Ons

3D-Gebäude mit liebevollen Details

Hochwertige 8K-Texturen mit PBR (Physically Based Rendering)

Handgefertigte Bodentexturen basierend auf Swisstopo-Luftbildern

Individuell platzierte Richtungs- und Landebahnmarkierungen

Vegetation und Gewässerarrangements

3D-Menschen, statische Flugzeuge, funktionierende Uhr, Lande-“T” abhängig vom Wind, individuelle Windsocken, lebendige Atmosphäre

Gedenkstätten und besondere Details rund um das Flugfeld

Akkurate Hanglagen

Ein fairer Preis für jeden Flugbegeisterten

Systemvoraussetzungen

Um das Lommis Airfield LSZT Add-On nutzen zu können, benötigen Sie den MSFS und einen PC, der die Anforderungen des Simulators erfüllt. Nach der Installation benötigen Sie etwa 1,25 GB Festplattenspeicher.