Neues Release von Redwing Sim: BUGATTI EB-100P für Microsoft Flight Simulator

Der renommierte Entwickler Redwing Sim, bekannt für seine detailgetreuen Nachbildungen historischer Szenerien, hat ein neues Meisterwerk veröffentlicht: die BUGATTI EB-100P für Microsoft Flight Simulator. Diese Veröffentlichung ist seit dem 8. Juli 2024 verfügbar und bringt die ikonische Rennmaschine von Ettore Bugatti in die virtuelle Luftfahrtwelt.

Historischer Hintergrund

Der BUGATTI EB-100P ist mehr als nur ein Flugzeug; er ist ein Stück Luftfahrtgeschichte. Ettore Bugatti begann 1938 mit der Entwicklung dieses Rennflugzeugs, um an prestigeträchtigen Rennen wie dem Deutsch de la Meurthe Cup und der U.S. Thompson Trophy teilzunehmen. Bugattis Chefingenieur, Louis de Monge, war maßgeblich an der Entwicklung beteiligt. Das Flugzeug war so fortschrittlich, dass es fünf moderne Patente hervorgebracht hat, darunter für die Inline-Motoren, die V-Leitwerk-Steuerung und das automatische Klappensystem.

Detaillierte Nachbildung

Redwing Sim hat sichergestellt, dass jede Nuance des BUGATTI EB-100P in dieser Simulation eingefangen wird. Zu den bemerkenswerten Features gehören:

Normal- und Notfall-Pneumatiksysteme

Zivile Version mit ADF, VHF und/oder G-Meter

Militärische Version mit O2-System, Zielvorrichtung und Bewaffnung

Tank- oder Cockpitabwurf

Vollautomatische Systeme

Mehrere rennfertige Lackierungen

Mit der Veröffentlichung des BUGATTI EB-100P hebt Redwing Sim erneut die Messlatte für historische Flugzeugsimulationen. Dieses Flugzeug ist nicht nur ein Genuss für Liebhaber klassischer Luftfahrt, sondern auch für alle, die die technische Meisterleistung von Ettore Bugatti erleben möchten.

Für weitere Informationen und den Kauf besuchen Sie die Produktseite bei simMarket.