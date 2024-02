FSweekend 2024 – Treffen Sie die Entwickler von Leonardo SH Maddog und SIMMARKET

Aviation-Enthusiasten und virtuelle Piloten bereiten sich auf ein aufregendes Erlebnis vor, denn das FSWeekend kehrt im März am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. 2024, ins Aviodrome Museum in Lelystad zurück. Mit über 50 Ausstellern und mehr als 3000 erwarteten Besuchern ist das FSWeekend das ultimative Ziel für alle, die sich leidenschaftlich für Flugsimulationen interessieren. Die Veranstaltung richtet sich an ein vielfältiges Publikum, von erfahrenen Profis über Hobbyisten bis hin zu Neulingen, und bietet eine einzigartige Gelegenheit, die neuesten Brancheninnovationen zu erkunden und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen.

Die Welt der Flugsimulation erkunden

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die intensive Auseinandersetzung mit der Welt der Flugsimulation. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, innovative Software, Hardware und Zubehör zu entdecken, die das virtuelle Flugerlebnis auf ein neues Level heben. Die Ausstellungshalle wird namhafte Unternehmen der Branche präsentieren, darunter Navigraph, PMDG, iniBuilds, Aerosoft, X-Plane 12, Thrustmaster und viele mehr. Vom neuesten Simulator bis hin zu fortschrittlichen Flugsteuersystemen verspricht das FSWeekend, die Werkzeuge zu präsentieren, die die Flugsimulation auf ein neues Niveau bringen können.

Treffen Sie die Entwickler von Fly The Maddog am SIMMARKET-Stand

Unter den Ausstellern sticht der SIMMARKET-Stand als der Online-Shop für tausende Flugsimulationsprodukte und Add-Ons hervor. Mit namhaften Marken wie PMDG, iniBuilds, Aerosoft und Flybywire Simulations bietet SIMMARKET eine One-Stop-Shop-Lösung für Enthusiasten, um ihre Lieblingsprodukte zu erwerben.

Zusätzlich beherbergt der Stand das LEONARDO Software House, die Entwickler der legendären Maddog MD-80-Serie. Bekannt für ihre unglaubliche Tiefe und Genauigkeit in der Systemsimulation, ist die Maddog-Serie in verschiedenen Varianten mit Navigraph-Integration und einem effizienten Electronic Flight Bag (EFB)-Tablet für den Microsoft Flight Simulator erhältlich. Für alle, die das FSWeekend besuchen, ist der SIMMARKET-Stand ein absolutes Muss, um die Köpfe hinter diesen renommierten Produkten kennenzulernen und die neuesten Fortschritte in der Flugsimulation hautnah zu erleben.

Weitere Informationen und Tickets: https://fsweekend.nl/