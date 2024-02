Zusammenfassung des Entwicklungs-Updates vom 22. Februar 2024 – Microsoft Flight Simulator

100% KI Generiert

Das Entwicklungs-Update vom 22. Februar 2024 für den Microsoft Flight Simulator enthält einige aufregende Neuigkeiten. Zunächst wurde ein neuer Beta-Build für Spieler veröffentlicht, die am optionalen Sim Update 15 (SU_15) öffentlichen Test teilnehmen. Dieser Build enthält einige bekannte Probleme, die jedoch vor der endgültigen Veröffentlichung von SU_15 behoben werden. Darüber hinaus wurde ein kleines Update für Spieler auf der regulären Release-Version und dem SU_15 Beta-Build veröffentlicht. Dieses Update enthält aktualisierte Navigationsdaten für den AIRAC-Zyklus 2402 sowie verbesserte Flughäfen, die mithilfe des World Hub-Tools von der Community bereitgestellt wurden. In den kommenden Wochen und Monaten können Simmers regelmäßige Updates für Flughäfen aus dem World Hub erwarten.

Ein weiteres Highlight war die Teilnahme des Microsoft Flight Simulator-Teams an der roten Teppichpremiere von Dune: Teil Zwei in London. Dort wurde die Dune-Erweiterung präsentiert, und Stars wie Timothée Chalamet und Souheila Yacoub hatten die Möglichkeit, im lebensgroßen Cockpit des Royal Atreides Ornithopter zu fliegen. Ein Video von der Premiere ist auf der Website verfügbar.

Im Marketplace Update wurden 65 neue Produkte und 33 aktualisierte Produkte veröffentlicht. Diese sind sowohl für PC als auch für Xbox verfügbar. Es gibt eine Vielzahl von Inhalten, darunter Flugzeuge, Missionen, Landschaften und vieles mehr.

Die Community-Veranstaltungen gehen ebenfalls weiter. Jeden Freitag findet das Community Fly-In statt, bei dem Piloten aller Fähigkeitsstufen zusammenkommen, um gemeinsam zu fliegen und neue Orte zu erkunden. Jeden Dienstag gibt es Tubeliner Tuesday, bei dem sich alles um Verkehrsflugzeuge dreht. In der kommenden Woche wird Südamerika besucht.

Abschließend wurde ein interessantes Video veröffentlicht, in dem Dr. Jane Wang von der Sibley School of Mechanical and Aerospace Engineering an der Cornell University über die Physik des Dune Ornithopter spricht und wie er von der Natur inspiriert wurde.

Das nächste Entwicklungs-Blog-Update ist für den 29. Februar 2024 geplant.

Das war eine kurze Zusammenfassung des Entwicklungs-Updates vom 22. Februar 2024 für den Microsoft Flight Simulator. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website.