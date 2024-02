Neue Version 12.1.0 für X-Plane angekündigt – umfangreiche Neuerungen von Grafik bis Flugmodell

Die Entwickler der beliebten Flugsimulation X-Plane haben jetzt Version 12.1.0 angekündigt. Laut der Ankündigung auf der Website werden in dem Update viele Bereiche des Simulators verbessert und erweitert. Der Fokus liegt zwar auf grafischen Verbesserungen, aber auch am Flugmodell, Wetter, der KI und für professionelle Anwender gibt es Neuerungen.

Zu den grafischen Verbesserungen gehören unter anderem neue Wolkenschatten auf Gewässern für realistischere Beleuchtungseffekte. Mit Bloom-Effekten wird ultrahelles Licht von Sonne oder Flugzeuglichtern simuliert, das in die Umgebung abstrahlt. Die Texturschärfe soll durch RCAS (Robust Contrast Adaptive Sharpening) verbessert werden. Durch einen neuen “Modern Collector” erhoffen sich die Entwickler auch bessere CPU-Performance für aktuelle Systeme.

Am Flugmodell wurde insbesondere an den Fahrwerken und Klappen gearbeitet. So gibt es jetzt ein manuelles Klappensystem und elektrische Kupplungen für Hubschrauberrotoren. Bei Turboprop-Flugzeugen kann die Leistung nun über einen einzelnen Hebel gesteuert werden. Das Wettersystem wurde ebenfalls überarbeitet, um realistischere Wetterdaten und -effekte zu erzeugen.

Eine neue Kamera soll durch eine “Federeffekt”-Simulation die Sicht aus dem Cockpit realistischer gestalten. Mit dem neuen Screenshot-Tool können Tiefenschärfe und Belichtung eingestellt werden. Diverse neue Partikeleffekte sollen Start und Landung noch immersiver machen.

Für das G1000 Glascockpit kommen neue Funktionen wie ADS-B, Stormscope und mehr. Das System wurde zudem für Erweiterungen durch Dritthersteller geöffnet. Eine Physics-Based Kamera ist ebenfalls in Arbeit.

X-Plane 12.1.0 befindet sich aktuell in interner Testphase und soll bald als öffentliche Beta erscheinen. Damit dürfen sich Flugsimulations-Fans auf ein umfassendes Update freuen, das X-Plane in vielen Bereichen verbessern und erweitern wird.