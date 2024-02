LIVINGSTONE INT. AIRPORT FLHN MSFS

61Tree Studio hat ein neues Flughafen-Szenario für den Livingstone International Airport FLNH in Sambia veröffentlicht. Der Flughafen in Livingstone, der nahe den berühmten Victoria Falls liegt, kann nun auch im Microsoft Flight Simulator erkundet werden.

“Shops start opening at 8:00 and close at 22:00”

Der Entwickler legt großen Wert auf authentische Wiedergabe der Gebäude und Einrichtungen. So sind nicht nur die Außenbereiche wie Start- und Landebahn detailliert nachgebildet, auch die Innenräume des Terminals wurden mit Möbeln, Beschilderungen und weiteren Details ausgestattet. Der Entwickler 61Tree Studio hebt hervor, dass die Darstellung des Flughafens möglichst realistisch sein soll. Daher sei das Addon auf leistungsstarken PCs optimiert, um die umfangreichen 3D-Modelle und Texturen in hoher Qualität darstellen zu können.

Noch befinde sich das Szenario zu 70 Prozent in der Entwicklung. In wöchentlichen Updates will der Entwickler den Flughafen bis zur angestrebten Fertigstellung weiter verbessern und ergänzen. Dazu gehört die Fertigstellung weiterer Gebäude sowie die Integration animierter Passanten und Fahrzeuge.

Bislang gibt es überwiegend positive Bewertungen für das Addon. Gelobt werden vor allem die Detaillierung und die Nachbildung des Terminal-Innenraums. Einige Probleme mit dem Bodengelände sollen in den kommenden Updates behoben werden.

Zu bekommen ist LIVINGSTONE INT. AIRPORT FLHN bei simMarket.