‘Transit Cargo’: neues Addon bringt Lieferwagen in den MSFS

Microsoft Flight Simulator ermöglicht es Piloten, die ganze Welt aus der Luft zu erkunden. Mit detaillierten Flugzeugen und Landschaften fühlt man sich wie im richtigen Cockpit. Ein neues Addon will das Flugsimulationserlebnis nun aber auf skurrile Weise erweitern: Es lässt sich jetzt auch ein Lieferwagen steuern.

“Transit Cargo MSFS” von Entwickler Marine FlightSim, der bereits einige nicht-Flugzeuge für den MSFS veröffentlichte, bringt jetzt einen Ford Transit in die virtuelle Welt von MSFS. Optisch orientiert sich das Fahrzeugmodell an dem bekannten Transporter. Allerdings verfolgt es sicher keine realistischen physikalischen Simulationen – schließlich ist ein Lieferwagen hinter dem Steuerrad eines Flugzeugs schon etwas seltsam.

Trotzdem scheint das Addon einige liebevolle Details zu bieten. So sind 17 verschiedene Liveries verfügbar, mit denen sich der Look des Vans anpassen lässt. Darunter auch skurrile Designs, die von Cartoon-Serien wie Scooby Doo inspiriert sind. Aber auch viele bekannte Paketauslieferer sind vertreten, so kann man nach einem Cargo-Flug gleich auch die mitgebrachten Pakete ausliefern.



Für den Antrieb nutzt das Fahrzeug wohl die Steuerung des Flugsimulators. So kann man den Transit mit dem Schubhebel beschleunigen und mit dem Ruder lenken. Die Frage ist, wie realistisch sich der Wagen dann tatsächlich fahren lässt. Vermutlich eignet er sich eher für entspannte Ausfahrten als für echtes Fahrvergnügen.

Per Knopfdruck im Cockpit lassen sich außerdem Funktionen wie Türen, Fenster und Notlicht steuern.

Insgesamt bleibt das Transit Cargo Addon als skurrile Abwechslung für Piloten, die auch mal etwas anderes im MSFS erleben möchten. Trotz gewisser physikalischer Einschränkungen ermöglicht das Addon kurzweilige Fahrspaß-Abenteuer in der Flight Simulator Welt. Wer also Lust auf virtuelle Kleintransporter-Touren mit Scooby Doo Flair hat, sollte einen Blick auf dieses kuriose Addon werfen.