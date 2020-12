Konvertierungen zu Microsoft Flight Simulator: Köln, Salzburg, Ostfriesische Inseln

Nutzer des Microsoft Flight Simulators profitieren von – in der Regel deutlich preiswerteren – Konvertierungen bekannter Add-Ons. Ja, es gibt noch keine vernünftigen Verkehrsflugzeuge, aber hey, die Grafikdarstellung und Performance sind gut. Ich möchte daher für euch in dieser neuen Rubrik ein paar Blicke auf Add-Ons werfen, die ich in X-Plane oder den FSX-Simulatoren schon mal reviewed hatte, um euch zu sagen, was sich als Konvertierung im Microsoft Flight Simulator besonders lohnt.

Aerosoft / Jo Erlend Sund Köln-Bonn

Fangen wir mir meinem persönlichen Highlight und – als Immi – absolutem Muss-Add-On an: Köln von Jo Erlend Sund. Köln kam mit einer großen Abdeckung der näheren Umgebung und passendem Autogen, das ist im Microsoft Flight Simulator natürlich nicht mehr erforderlich. Die eigentlichen 3D-Modelle scheinen nicht verändert zu sein, sie wirken aber natürlich durch das durchgehende “physically based rendering” (PBR) des MFS ganz anders (das Review hatte ich noch im Prepar3d V4 gemacht, ohne nennenswertes PBR, und ich meine, es gab seither auch kein Update, dass das eingeführt hat).

Besonders auffällig ist der Unterschied bei den Glasfronten der Terminals und generell der Farbgebung der Gebäude. Im direkten Vergleich kommt mir der MFS viel plastischer vor, und vor allem: mit mehr Details und mit deutlich schärferer Bodentextur.

Microsoft Flight Simulator:



Prepa3rd V4:

Hier einige Fotos im Terminal-Bereich im Vergleich, MFS:

Hier im Prepar3d V4 mit annähernd gleicher Perspektive:

Vergleich der Innenausstattung, MFS:

Innenausstattung Prepar3d V4:

Schauen wir uns weiter um, ein paar Bilder im direkten Vergleich. CityLine hat im Microsoft Flight Simulator schon die Büros geräumt (um nach München weiterzuziehen, oder?), das ist in Prepar3d noch nicht ganz klar, weil es keine Innenansichten gibt.

MFS:

Prepar3d V4:

MFS:

Prepar3d V4:

Am Leonardo-Hotel möchte ich die Details demonstrieren: schöne Bäume, Büsche und scharfe Bodentexturen um das Gebäude herum, wo im Prepar3d V4 nur verwaschene Bodentexturen und zwei schwebende Bäume zu sehen sind.

Prepar3d V4:

Toll ist auch die Darstellung des Glasdachs der S-Bahn-Station:

Prepar3d V4:

Und hier noch ein paar diverse Ansichten aus dem Microsoft Flight Simulator. Toll vor allem die Landebahntexturen und auch die Texturen neben der Bahn , denn die fand ich in Prepar3d echt ziemlich verwaschen. Das war aus meiner Sicht der größte Schwachpunkt.

Wie sieht es nachts aus? Hier im Microsoft Flight Simulator:

Und so sah es damals in Prepar3d V4 aus:

Ich finde es im Microsoft Flight Simulator tendenziell zu schummerig, und frage mich auch, ob in Köln nicht eher das gesamte Vorfeld ausgeleuchtet ist. Ich bin aber tatsächlich dieses Jahr erst einmal von hier geflogen, und das ist sehr lange her – ich erinnere mich nicht.

Und um euch wieder auf den Boden zurückzuholen: Eine Platzrunde im A320, der natürlich kurz vorm Aufsetzen nach links zieht, warum auch immer… Aber irgendwann, irgendwann wird es sicher vernünftige Flugzeuge für den Microsoft Flight Simulator geben.

Mein Fazit: Köln sieht im Microsoft Flight Simulator deutlich besser aus, vor allem aufgrund der tollen Bodentextur, die der größte Schwachpunkt war. Großes Plus war die Umgebung mit Fototexturen, das ist aber im MFS einfach nicht mehr erforderlich. Klare Kaufempfehlung – für knapp 17,50 € im simMarket ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis! Mein ursprüngliches Review findet ihr hier.

Digital Design Salzburg

Auch Salzburg zeichnete sich in Prepar3d und FSX dadurch aus, dass da nicht nur der Flugplatz umgesetzt wurde, sondern tatsächlich die gesamte Stadt modelliert ist – mit Autogen-Gebäuden und natürlich auch eigens erstellten 3D-Modellen.

Fangen wir hier gleich mal mit einer kleinen Platzrunde an.

Und zurück aus dem Cockpit, schauen wir uns mal den Platz in der Übersicht an.

In Prepar3d (welcher Reviewer macht denn bitte solche Bilder bei schlechtem Wetter !?!):

Deutlich zu erkennen, dass die Landebahn im MFS deutlich dunkler dargestellt ist. Wie es nun tatsächlich ist kann ich nicht sagen – Apple Maps suggeriert mir aber, dass Beton richtiger wäre als Asphalt.

Hier der Prepar3d:

Ich finde den Effekt, dass Prepar3d eher flach aussieht, hier nicht so ausgeprägt wie eben noch bei Köln. Ansonsten finde ich aus dieser Perspektive keine wirklichen Unterschiede. OK, die Besucherterrasse mit dem Brause-Biergarten scheint umgeräumt worden zu sein.

Was sich aber definitiv zum Negativen gewandelt hat ist die Bodentextur des Vorfelds, die ziemlich verwaschen aussieht. Und eigenartig finde ich die Grafikfehler bei der Textur des abgestellten Flugzeugs. Allerdings mag ich meine Hände nicht dafür ins Feuer legen, dass das vielleicht was mit dem Microsoft Flight Simulator selbst zu tun hat.

Hier noch drei direkte Vergleiche, zunächst Microsoft Flight Simulator:

Hier die ursprüngliche Fassung. Die Bodentexturen am Landebahnrand scheinen tatsächlich identisch zu sein, aber hier ist er wieder: Der Effekt, dass die Beleuchtung den Prepar3d (das war damals übrigens noch V3.1) deutlich flacher wirken lässt.

Schauen wir uns noch knapp die Stadt an, Microsoft Flight Simulator:

Und hier Prepar3d V3.1:

Und hier ganz klar: Die Stadtdarstellung ist super, passt sich sehr gut in die Umgebung ein und ist ganz klar ein Kaufargument.

Hier noch ein Bild bei Nacht der neuen Fassung.

Und hier noch ein kleines Video eines Überflugs, damit ihr euch ein Bild von der Darstellung machen könnt.

Bleibt nur mein Fazit: Digital Design Salzburg bringt eine wesentlich bessere Stadtdarstellung in den Simulator, die auch viel besser ist als in Prepar3d. Natürlich ist die Fülle an Gebäuden und Bäumen größer und die Umgebung sieht generell besser aus, leider hat die Bodentextur des Vorfelds etwas gelitten, aber abgesehen davon (und, falls es jemand genau nimmt, der anderen Färbung der Landebahn) ist auch der Flughafen exzellent umgesetzt.

Auch hier: klare Kaufempfehlung, im simMarket für 20,30 € oder – das ist nett – für einen Update-Preis von 12,80 €. Mein altes Review findet ihr hier.

Aerosoft Friesische Inseln

Tja, und dann kommen wir mal zu den ostfriesischen Inseln. Die gibt’s nun für gute 24 Euro im simMarket. In der Zeit seit meinem Review habe ich Norderney besucht und kann daher jetzt auch fundiert sagen, wie realistisch die Insel dargestellt ist. Außerdem bin ich natürlich auch ohne Add-On im Simulator zwischen Leer und Norderney gependelt – und ehrlich gesagt sah das auch schon ziemlich gut aus.

Schauen wir aber mal auf den direkten Vergleich. So sieht’s im MS FS aus, diesmal

In X-Plane hat Aerosoft und Stairport eigene Bodentexturen verwendet, die hier deutlich sandiger sind gegenüber den Bing-Bildern. Die 3D-Modelle sind aber offensichtlich gleich.

Zumindest gibt es in der MS-FS-Fassung ein Terminalgebäude am Fähranleger. Die Innenstadt ist aber bis auf einige wenige 3D-Modelle eher nicht angetastet gegenüber der Default-Version.

So sieht es in X-Plane aus:

Weil ich Norderney nun etwas aus eigener Anschauung kenne: Schade, dass der Nordstrand wenig mit der realen Insel zu tun hat, da wäre durchaus Potential für eine Verbesserung gewesen: Hier ist eine Strandpromenade, eine Aussichtsdüne und im Hintergrund wäre ein breiter Sandstrand zu sehen…

OK, ist etwas schade, aber zumindest der Flugplatz ist detailliert dargestellt. Schauen wir mal nach Borkum, der größten Insel. So sieht Borkum in der Übersicht im Microsoft Flight Simulator aus.

In X-Plane ist der Strand zumindest liebevoll mit Strandkörben gepflastert. Keine Ahnung, welche Gebäude besser passen, aber gleich ist die Stadt definitiv nicht.

Hier der Leuchtturm mit Umgebung im MFS:

Und so in X-Plane. Die Stadt unterscheidet sich wieder deutlich, das Modell des Leuchtturms scheint gleich zu sein.

Den Hafenbereich hatte ich mir im Review noch vorgenommen. Der sieht jetzt so aus:

Das hier war die Version in X-Plane:

Geworben wird auch mit individuell erstellten statischen Flugzeugen – auf Borkum habe ich genau eins davon gefunden. Alle anderen Flieger waren relativ einfallslos mit Standard-Texturen ausgestattet.

Für einen bewegten Eindruck habe ich hier noch eine Platzrunde um Borkum für euch.

Was bleibt als Zusammenfassung? Aus meiner Sicht ist dieses Add-On vor allem dann wichtig, wenn ihr die Flugplätze kennt und im Simulator wiedererkennen wollt. Die Inseln finde ich auch ohne die wenigen Landmarken im Flight Simulator schon ganz gut wiedergegeben. Und für das, was geboten wird, sind die gut 24 Euro etwas viel. Für X-Plane mag das noch klar gehen, weil da ja die Fototexturen der Insel dazukommen.

Die friesischen Inseln gibt es hier, und mein originales Review findet ihr hier.