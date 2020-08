Erster Eindruck: Stairport Sceneries / Aerosoft German Islands 1: Ostfriesland (X-Plane)

Urlaub in Deutschland steht dieses Jahr ja hoch im Kurs. Auch ich war in Ostfriesland, leider war der Regen auch da, daher habe ich mir die Inseln gespart. Doppelt gut ist’s im Simulator: Wetter unter Kontrolle, und wir können uns die Inseln in Ruhe anschauen, ohne horrende Summen für die Fähren auszugeben.

Will sagen: Aerosoft hat die friesischen Inseln für X-Plane veröffentlicht. Für 29,20 € gibt es detaillierte Flugplätze, Autogen und Fotoszenerien für: Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog, Wangerooge (von Westen nach Osten) im simMarket und im eigenen Store. Für den ambitionierten Inselflieger gibt es zusätzlich noch Bemalungen für die BN-2 Isländer (Ostfriesischer Flugdienst OFD, Frisia Luftverkehr Norden FLN) und die Cessna 182T (nur FLN). Der Download ist 8 GB groß, entpackt sind es 14 GB. Für die Installation der Scenery reicht es, den Order in “Custom Scenery” zu entpacken – da Aerosoft mit ‘a’ anfängt werden die Verzeichnisse direkt richtig – oben – eingetragen. Eine knappe Anleitung beschreibt das Vorgehen ansonsten auch.

Genug der Vorrede, beginnen wir mit der Besichtigung der Inseln ganz im Westen – auf Borkum, gleichzeitig der größten der sechs modellierten Inseln.

Borkum

Hier die Sicht von Westen auf Borkum. Im Vordergrund die Stadt, in der unter anderem der Leuchtturm und das Aquarium als 3D-Modelle vorhanden sind – außerdem gibt es dichte Autogen-Bebauung.

Hier ein paar Detailfotos der Stadt:

Hinter der Stadt befindet sich der Flugplatz. Wie bei vielen der Inselflughäfen ist das Empfangsgebäude relativ weit weg von den Bahnen. Die Modellierung des Flughafens gefällt mir gut.

Interessant ist noch der Hafen.

Juist

Juist ist kleiner, ein paar Flugminuten östlich von Borkum. Die Modellierung ist genauso detailreich wie auf Borkum. Gut gefallen haben mir die Geräusche, die das Fluggerät beim Rollen auf den speziellen Steinen macht.

Norderney

In Norderney ist der Flugplatz wirklich weit ab vom Schuss – dafür aber nahe dem tollen Leuchtturm.

Hier der Flugplatz:

Auf der Insel ist mir ansonsten noch die etwas absurde Strandszene aufgefallen – sehr viele Türsteher vor sehr vielen Strandkörben.

Baltrum

Baltrum ist eher klein und die Insel, die mit dem Blinklicht vor Flugverkehr warnt – vielleicht ist Euch das in den Vorschaubildern aufgefallen.

Langeoog

Langeoog ist ostfriesisch und bedeutet “lange Insel”. Passt eigentlich soweit.

Spiekeroog

Auf Spiekeroog gibt es nur einen Hubschrauberlandeplatz – und dennoch finden wir ein paar eigens modellierte 3D-Gebäude.

Wangerooge

Wangerooge ist die östlichste, bewohnte Insel im Paket. Hier ist wieder deutlich mehr los als auf Spiekeroog – die Stadt ist, wie der Flugplatz, etwas größer und es gibt einen schönen Leuchtturm.

Fazit

Insgesamt gefällt mir das Paket ziemlich gut. Es gibt hier fünf Inselflugplätze (+ Heliports), die alle ihren Charme haben und ausgezeichnet modelliert sind. Eingebettet in eine schöne Mischung aus Autogen und modellierten Gebäuden auf Fotoszenerie. Die Performance ist sehr gut – in der Regel waren meine Frames (in Vulkan) bei 60, die einzigen Stotterer hatte ich in VR mit dem Trike – da ist ja fast nur Landschaft zu sehen, kaum Cockpit.

Mir hat es Spaß gemacht, ich habe mir zusätzlich noch die Fotoszenerie für Emden installiert und werde bei Gelegenheit für ein paar Feierabendflüge hierher zurückkommen . Aus meiner Sicht sind die knapp 30 Euro gut angelegtes Geld. Schade nur, dass es kein Wattenmeer gibt – wir fliegen immer bei Flut.

Das hier waren übrigens meine Einstellungen:

Informationen

Pro Contra Inseln gut modelliert mit eigenen 3D-Objekten und großflächigem Autogen

Flugplätze liebevoll dargestellt (s. z.B. den Spielplatz auf Borkum)

Performance sehr gut Keine Darstellung des Wattenmeers Informationen Testsystem Entwickler: Stairport Sceneries / Aerosoft

Preis: 29,20 €

Kauf: simMarket, Aerosoft Intel Core i5 3570K, 4.5 Ghz

GeForce GTX 1080, 8 Gb

Windows 10×64, 16 Gb Hauptspeicher

X-Plane 10.50 Beta 17

Intel SSD

Oculus Rift CV1

