Für Euch: Rubriken in den News!

Wir haben in den letzten Tagen vermehrt gelesen, dass die Community von den News zum MSFS “geflutet” wird und man schwerlich den Überblick behalten kann. Danke an Fred, der den Wunsch an uns gerichtet hat, einen direkten Einstieg zu bestimmten News Kategorien anzubieten. Das haben wir soeben umgesetzt. Im Menü “News” findet Ihr nun Untermenüs zum FSX, PREPAR3D, X-Plane, AEROFLY und zum MSFS.

Wer mag kann sich auch ein Lesezeichen anlegen und wird sieht nun auf einen Blick die News zum favorisierten Simulator, Community News oder Kurznachrichten.

Wir werden zudem im nächsten Redaktionsmeeting diskutieren, wie wir Euch noch übersichtlicher informieren können.

STAY SAFE!

Euer simFlight Team