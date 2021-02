Klein aber fein – Redon Bains Aerodrome

Wohl eher etwas für die Liebhaber kleiner detaillierter Plätze, weitab vom Lärm der großen internationalen Flugplätze, ist Redon Bains. Der Szenerie-Entwickler Skytitude hat Redon Bains für X-Plane 11 veröffentlicht. Der Flugplatz Redon Bains-sur-Oust (ICAO: LFER) befindet sich in der Bretagne in Frankreich und wird hauptsächlich für Freizeitzwecke und für Flugschüler genutzt. Der Flugplatz ist umgeben von vielen landwirtschaftlichen Flächen, Wäldern und Städten, die eine schöne Aussicht für diejenigen bieten, die in der Gegend ihre Runden drehen.



Die Flughafenszenerie bietet eine detaillierte Darstellung von Redon Bains und verwendet PBR und beinhaltet Features wie PBR-Materialien, detaillierte Bodenoberflächen und farbkorrigierte Luftbilder. Skytitude hat durchgehend “custom made” handgefertigte und akkurat platzierte Gebäude implementiert, zusammen mit ebenfalls korrekt platzierten Straßen, Forstwirtschaft.



Features:

sehr gute Darstellung des Flugplatzes Redon Bains-sur-Oust

Materialien und Oberflächen mit Physical-Based-Rendering-Effekt (PBR)

Hochdetaillierte Gebäude und Bodenoberflächen

Hochauflösender Hubschrauberlandeplatz im Flughafenbereich

PBR-Texturen für Start- und Landebahn und Vorfeld

Detailliertes Innenleben des Haupthangars und Startplatz im Inneren

Hochauflösende Umgebung in der Nähe

10 Quadratkilometer hochdetailliertes, großes Umland

Hochauflösende Luftbilder der großen Umgebung

Genaue Platzierung von Gebäuden, Wäldern und Straßen in der Umgebung

Die Bilder der Umgebung haben weiche Übergänge und sind Ortho4XP-freundlich

Nasse Oberflächen und Pfützen

Das Addon ist für den X-Plane 11 im Org-Store zu einem Preis von $17.90 erhältlich.