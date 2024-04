SimNord präsentiert EKHG Herning Airport MSFS

Der auf Skandinavien spezialisierte Entwickler SimNord (früher Vidan Design) hat mit dem Herning Airport (EKHG) ein weiteres hochwertiges Szenerie-Add-on für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht.

Der EKHG Herning Airport befindet sich im Herzen Jütlands und ist als Zentrum für Luftsportarten in Dänemark bekannt. Mit dem größten Fallschirmsprungzentrum des Landes, einem Segelflugzentrum sowie zahlreichen Fliegerclubs und Flugschulen bietet der Flughafen vielfältige Möglichkeiten für Luftfahrtenthusiasten. Darüber hinaus ist der Flughafen aufgrund seiner Nähe zum Stadtzentrum von Herning (nur 5 Kilometer entfernt) ein idealer Standort für Geschäftsreisende.

Das von SimNord entwickelte Add-on zeichnet sich durch detailgetreue Nachbildungen der Flughafengebäude aus, die auf echten Fotografien basieren. Des Weiteren beinhaltet das Paket eigens erstellte Luftbilder, statische Flugzeugmodelle, animierte Charaktere und weitere Elemente, welche die Authentizität des Flughafens hervorheben. Die Szenerie ist für EUR 11,00 erhältlich und setzt eine Installation des Microsoft Flight Simulator 2020 voraus.

Mit der Veröffentlichung von EKHG Herning Airport erweitert SimNord sein Portfolio an hochwertigen Flugsimulationserweiterungen und untermauert damit sein Engagement für die Flugsimulationsgemeinschaft. Geschäftskunden, die Interesse an einer kommerziellen Lizenz haben, sollten sich direkt an SimNord wenden.

Für weitere Informationen und zum Kauf des EKHG Herning Airport besuchen Sie bitte den simMarket über den angegebenen Link.