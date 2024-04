Simman’s Krabi International Airport VTSG für MSFS

Dieses hoch detaillierte Add-on, entwickelt von Simman, bringt die Schönheit und Authentizität des beliebten thailändischen Flughafens in die virtuelle Welt der Flugsimulation.

Der Krabi International Airport (IATA: KBV, ICAO: VTSG) befindet sich in der Provinz Krabi im Süden Thailands und ist ein wesentlicher Knotenpunkt, der Touristen zu den nahegelegenen Inseln und Stränden befördert. Ursprünglich im Jahr 1999 eröffnet, hat der Flughafen in den letzten Jahren ein signifikantes Wachstum erlebt, was zu Erweiterungen und Renovierungen führte, um die steigende Anzahl von Passagieren zu bewältigen.

Das Add-on für MSFS umfasst eine realistische Darstellung des Terminalgebäudes, Parkbereiche, Flughafengebäude und vier funktionsfähige Taxiways in der Version 1.0. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Nachbildung der Jetways gelegt, um Spielern ein immersives Erlebnis zu bieten.

Für den Preis von 16,17 € erhalten Käufer eine Datei von 990,84 MB, die direkt über die simMarket App nach dem Kauf zu installieren ist, wofür mindestens 1,4 GB Festplattenspeicher erforderlich ist.

Simman, der Entwickler, der sich auf die Erstellung von Add-ons für thailändische Flughafenszenarien spezialisiert hat, bietet der Flugsimulationsgemeinschaft durch seine Arbeit auf simMarket eine immersive Erfahrung, die die einzigartige Schönheit und Komplexität Thailands Flughäfen einfängt.