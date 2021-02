Mehr Schiffsverkehr mit Seafront Simulations

By Pattek

Schon Herbert Grönemeyer forderte einst mehr Schiffsverkehr – im MSFS ist das auch bitter nötig. Die Darstellung von Küsten ist vielerorts schwächer als die anderer Regionen. Vor allem aber fehlt es an Booten, Yachten oder Frachtschiffen.

Der Entwickler Seafront Simulations setzt da an und belebt nun die Region um die britischen Kanalinseln Guernsey, Jersey und Alderney sowie Herm und Sark. Dort liegen Segelboote in den Marinas, kreuzen Fischkutter und modäne Yachten können dank passender Beleuchtung auch des Nachts bestaunt werden. Die Freeware lässt sich über den Partner ORBX beziehen und dient als Testballon für das, was Seafront für die Zukunft plant: Tausende Schiffsmodelle vom kleinen Paddelboot über Marine-Korvetten bis hin zum Containerriesen, verteilt über die gesamte Welt im Microsoft Flightsimulator. Und sogar die Tierwelt soll wohl mit einbezogen werden.

Auf der Seafront-Webseite ist bereits die Rede von kommenden Paketen für die britische Südküste und für die Karibik (Anguilla, St. Barth, St. Martin). Von Preisen und Releasedaten ist noch keine Rede. Immerhin gibt es aber einen Trailer, der das Produkt bzw. die noch kommenden in Bewegung zeigt.