FSEXPO23: Microsoft Keynote – Ford 4-AT Trimotor (kostenlos), City Update 3 und Stratoliner

Fast zum Ende ihrer gestrigen Keynote hat Jorg Neuman/Head of Microsoft Flight Simulator zwei Dinge angekündigt:

Famous Flyer #6: Ford 4-AT Trimotor

Die Ford 4-AT Trimotor ist ein dreimotoriges Passagierflugzeug, das zwischen 1926 und 1933 von der Stout Metal Airplane Division von Ford gebaut wurde. Es wurde auch als Ford Trimotor bezeichnet und war das größte zivile Flugzeug in Amerika, als es zum ersten Mal am 2. August 1926 flog.

Der Ford 4-AT Trimotor wird mit fünf Bemalungen (Black Ford, Emerald Harbor, New Guinea, Spanish Republic und World Travel) und drei Fahrwerkskonfigurationen (terrestrische Räder, Schwimmer und Skier) geliefert. In der nächsten Woche ist dieser Klassiker für Simmer kostenlos erhältlich! Vom 23. Juni bis zum 30. Juni um 11:59 PM PDT kann er kostenlos vom In-Sim-Marktplatz heruntergeladen werden. Ab dem 1. Juli wird es für USD $14,99 erhältlich sein. Erkunden Sie die Welt aus dem Cockpit dieses kultigen Flugzeugs, das in exquisiten Details gerendert wurde – der Himmel ruft!

City Update 3: Texas

Nicht halbwegs so aufregend seine Ankündigung des nächsten City Updates 3, das ein paar Städte in Texas in reeler Darstellung bringt, diese sind: Austin, San Antonio, Waco, Cedar Park, Abeline, Schertz und Temple…. besonders die letzten drei versprechen ja grosse Aufregung 😀. City Update 3 gibt es ab den nächsten Freitag den 29.Juni.

Und last but not least hat Jörg noch welche, die nächste Local Legend Maschine sein wird, der Boeing 307 Stratoliner, gemacht von Aeroplane Heaven.