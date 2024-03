Wieder Doppel: ABERDEEN AIRPORT (EGDP) MSFS

Wie gesagt, es ist bereit gute alte Tradition, dass sich die Szenerie Entwickler auf die Füße treten und zugegebener Massen immer weniger original Flughäfen finden, die sie gestalten können. Nun hat es ABERDEEN AIRPORT MSFS von UK2000 erwischt, das bereits vor 2 Wochen von einem Entwickler namens Aurascenery via Inibuilds auf dem Markt geworfen wurde.

UK2000 Scernery hat allerdings eine längere Geschichte in der Umsetzung dieses Airports für den Flugsimulator, bereits 2016 erschien ihre FSX P3D FS2004 Version (wisst Ihr noch, was da war?).

Der Aberdeen Airport (EGPD) liegt in Dyce, einem Vorort von Aberdeen in Schottland. Er wurde am 30. Mai 1934 als Graslandebahn eröffnet und diente zunächst hauptsächlich militärischen Zwecken, insbesondere während des 2. Weltkriegs als Basis für die Royal Air Force Küstenkommandos.

In den 1970er und 80er Jahren wurde der Flughafen kontinuierlich erweitert, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Neue Terminals, Landebahnen und Navigationsausrüstung wurden hinzugefügt. Aberdeen entwickelte sich zu einem wichtigen Drehkreuz für den Nordosten Schottlands.

Aufgrund der bedeutenden Rolle Aberdeens für die Offshore-Öl- und Gasindustrie in der Nordsee wird der Flughafen oft als “Ölhauptstadt Europas” bezeichnet. Helikopter fliegen von hier aus Arbeiter zu den Bohrinseln. Der Flughafen verfügt über eine 1953 m lange Start-/Landebahn für Flugzeuge sowie mehrere Helikopterlandeplätze.

Die MSFS-Szenerie von UK2000 bildet den Zustand des Flughafens im Jahr 2023 nach. Erstellt wurde sie mit hoch aufgelösten Fototexturen und nutzt PBR-Materialien. Detaillierte, nach Vorbildern modellierte 3D-Objekte, ein hochauflösendes Bodenlayout, realistisch abfallende Landebahnen und Helikopterlandeplätze, verbessertes Nachtlichtdesign und optimierte Performance werden versprochen.

Zu den Features zählen:

Detaillierte Flughafengebäude

Realistische Bodenmarkierungen

Hochauflösendes Bodenlayout

Beeindruckende Nachteffekte

Hoch detaillierte Flughafenfahrzeuge

Hervorragende Frame-Raten

Vollständiger Schildersatz

Zäune

Vegetation

PBR-Materialien

Statische Flugzeuge (optional)

Voraussetzung ist die separat erhältliche und regelmäßig zu aktualisierende “UK2000 Scenery Common Library”. Das Produkt wird über den simMarket-Installer ausgeliefert und kostet 19,03 Euro.