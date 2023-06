FSEXPO23: BeyondATC verkündet neues ATC für MSFS

Wenn es nach der Ankündigung ginge, wäre BeyondATC das beste ATC für den MSFS, wenn es denn mal da ist, es soll noch dieses Jahr soweit sein.

“BeyondATC ist die moderne ATC-Lösung für die moderne Sim. Mit einer beeindruckenden Reihe von Funktionen und der Nutzung der neuesten KI-Technologien bietet BeyondATC eine realistische ATC-Lösung für jeden Ort, an dem Sie fliegen. Mit über 100 hochrealistischen, nicht-roboterhaften, menschlich klingenden Stimmen, vollständiger KI-gestützter Spracherkennung und einer kompletten Datenbank mit realen Verfahren, die in Zusammenarbeit mit tatsächlichen Fluglotsen (sowohl ICAO als auch FAA) erstellt wurden. BeyondATC bietet eine sofortige SimBrief-Integration, realistische Akzente der Fluglotsen je nach dem Gebiet, in dem Sie fliegen, lebensechte Kommunikation (die Fluglotsen reagieren auf die Situation, in der Sie sich befinden, und antworten auf Ihre Aktionen auf realistische Weise) und vieles mehr. BeyondATC ist der neue Standard für Ihre Offline-ATC-Anforderungen.