FSEXPO23: Honeycomb’s viele neuen Ankündigungen: Everything is Important

Was Honeycomb Aeronautical in Ihrer 20 minütigen Keynote auf der FSEXPO23 angekündigt hat, gleicht einen Feuerwerk von Hardware, die wohl jeder Simmer gerne sein eigen nennen würde… Einziges Problem bei Honeycomb: zwischen Ankündigung und Auslieferung können Jahre vergehen, so geschehen mit ihren Charlie Rudder Pedals, die bis heute nicht das Licht der Welt erblickt haben.

Alpha Flight Controls

Die Alpha Flight Controls Einheit wird ausgemustert und abgelöst von zwei neuen Produkte, das Alpha Lite und das Alpha Flight Controls PRO.

Das Alpha Lite wird eine günstigere und rudimentärere Option mit weniger Hardware Features für $199.99, dagegen wird die PRO Version mit besseren Hall-Effect Sensoren aufwarten für $299.99.

Flap Kit Boeing/Airbus Honeycomb möchte wohl das Geschäft vieler talentierter 3. Anbieter selbst übernehmen und will selbst ein Flap Kit anbieten. Alle Details stehen im folgenden Bild:

Honeycomb Xbox Hub Honeycomb hat ein neues Zubehörteil entwickelt, das jedes Honeycomb-Produkt (das nicht bereits Xbox-kompatibel ist) mit der Xbox Series X oder Series S verbinden kann. Das Zubehörteil kostet 39,99 $ und bietet kostenbewussten Kunden mehr Lösungen für Flugsimulationen. Es gibt ein Überraschungsfeature: Der neue Xbox-Hub ermöglicht es auch, die Logitech Throttle Quadrant und Rudder Pedals anzuschließen und sie mit der Xbox kompatibel zu machen. Ein Zeitplan für die Veröffentlichung des Honeycomb Xbox Hub wurde nicht bekannt gegeben. Es ist jedoch bekannt, dass die Xbox Series X|S-Konsolen mit den meisten Xbox One-Controllern und Gaming-Zubehörteilen kompatibel sind. Flight Sim USB Hub Ein USB Hub mit sechs USB A Anschlüsse, unterstützt von einer 30W Stromversorgung. Preisschild: 49 Dollar.

Lima Chair Ein Gaming-Stuhl mit 5 fest einzurastenden Rädern aus Alcantara Bezug. Presischild: 300 Dollar

Tango Foxtrot und Charlie Rudder Pedals Das erste wird eingestellt wegen Teilemangel auf dem Weltmarkt, das zweite soll spätestens Anfang 2024 nun kommen.

Delta Flight Displays

Das ist wohl die grosse Überraschung von Honeycomb, die Delta Flight Panels, die einen unweigerlich an Saitek Displays der Vergangenheit erinnern. Diese sind weit grössere LED Bildschirme in zwei Grössen, 7- und 12- inch Touch Displays mit einer Auflösung von 1080p. Sie sollen per Wi-Fi verbinden, komplett modular zu konfigurieren sein und können für jeden Flugzeugtyp eingestellt werden. Dies wird mit Adaptierungen des MSFS source codes und Änderungen am SDK erreicht, was auf eine enge Zusammenarbeit von Honeycomb mit Asobo hindeutet. Aber diese Panels sollen auch mit X-Plane und DCS kompatibel sein. Preisangabe ist $249.99 und $349.99.

Darüberhinaus wurde ein ganzer PC annonziert, der im Partnerschaft mit Corsair gebaut und angeboten werden soll.

Jetzt sind wir nur noch gespannt ob wir all diese Produkte doch noch erleben dürfen. 😎