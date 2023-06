Es ist zwar keine Neuigkeit aber offiziell hat A2A jetzt seinen Eintritt is die MSFS Welt in einen Video publik gemacht. In einen neuen Video erklärt Scot Gentile im Detail all die Eigenschaften, die Sounds, die Liebe zum Detail, das in die Entwicklung der Comanche 250 geflossen ist, das wohl ab Juli verkauft wird.