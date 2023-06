FSXEXPO23: PREPAR3D V6 HEBT IM JULI AB

Auf der diesjährigen FlightSimExpo hat Lockheed Martin offiziell angekündigt, dass Prepar3D v6 in Entwicklung ist. Die neue Version wird mit vielen neuen Funktionen und Verbesserungen ausgestattet sein. Hier sind einige der wichtigsten Neuerungen:

Atmosphärisches Modell : Prepar3D v6 wird mit einem brandneuen atmosphärischen Modell ausgestattet sein, das für noch realistischere Umgebungen sorgt.

: Prepar3D v6 wird mit einem brandneuen atmosphärischen Modell ausgestattet sein, das für noch realistischere Umgebungen sorgt. Beleuchtungssystem : Das Beleuchtungssystem wurde überarbeitet und verbessert, um Umgebungen realistischer als je zuvor erscheinen zu lassen.

: Das Beleuchtungssystem wurde überarbeitet und verbessert, um Umgebungen realistischer als je zuvor erscheinen zu lassen. Reaktive Umgebungen : Es wurden ganz neue reaktive Umgebungen hinzugefügt, die das Spielerlebnis noch immersiver machen.

: Es wurden ganz neue reaktive Umgebungen hinzugefügt, die das Spielerlebnis noch immersiver machen. Flughäfen : Flughäfen haben eine erneute Fokussierung vom Entwicklungsteam erfahren, mit höher detaillierten Modellen, Oberflächen und Objekten.

: Flughäfen haben eine erneute Fokussierung vom Entwicklungsteam erfahren, mit höher detaillierten Modellen, Oberflächen und Objekten. Städte und Landschaften : Städte und andere Landschaften wurden im Vergleich zu früheren Versionen ebenfalls verbessert.

: Städte und andere Landschaften wurden im Vergleich zu früheren Versionen ebenfalls verbessert. Missions-Builder : Prepar3D v6 wird mit einem neuen Missions-Builder ausgestattet sein, mit dem Spieler ihre eigenen Missionen erstellen können.

: Prepar3D v6 wird mit einem neuen Missions-Builder ausgestattet sein, mit dem Spieler ihre eigenen Missionen erstellen können. Multiplayer-Komponenten : Die neue Version wird auch Multiplayer-Funktionalität bieten.

: Die neue Version wird auch Multiplayer-Funktionalität bieten. Realistische Waffensysteme : Prepar3D v6 wird mit realistischen Waffensystemen ausgestattet sein.

: Prepar3D v6 wird mit realistischen Waffensystemen ausgestattet sein. Multi-Domain-Training: Die neue Version wird auch Multi-Domain-Training bieten.

“Die Umgestaltung unserer Prepar3D-Software unterstreicht die kontinuierliche Entwicklung und Evolution”, sagte Jonathon Wells, Vice President von Lockheed Martin Air and Commercial Solutions. “Prepar3D fördert das Engagement von Lockheed Martin, verbesserte Fähigkeiten und Funktionen für Trainingslösungen der nächsten Generation anzubieten.”

FSNews.eu sagt dazu:

“Prepar3D V6 konzentriert sich in erster Linie auf visuelle Verbesserungen und bringt neue Beleuchtungen und Reflexionen, damit sich das ganze Spiel frisch anfühlt. Die Entwickler von Lockheed Martin haben auch eine völlig neue Engine zur Erzeugung von Atmosphären (basierend auf Unreal) eingeführt, die die alte TrueSky Engine ersetzt. Zusammen mit den Beleuchtungsverbesserungen bringt dies einen frischen Anstrich für ein in die Jahre gekommenes Produkt in einer Umgebung, die fast vollständig von MSFS monopolisiert wurde.

Es wurden technische Änderungen am Wortlaut der EULA und der Benutzervereinbarungen vorgenommen, einschließlich einer Änderung der Academic-Lizenz, die durch eine Personal-Lizenz ersetzt wurde, damit die Benutzer nicht mehr ständig gegen die EULA verstoßen. Darüber hinaus wurden die Preise für die Professional- und Professional Plus-Lizenzen deutlich angehoben, um deren kommerziellen Einsatzmöglichkeiten zu berücksichtigen.

Eines der Qualitätsmerkmale von Prepar3D V6 ist ein überarbeitetes Update-Verfahren. Anstatt das gesamte Spiel bei jedem Update neu herunterzuladen, aktualisiert ein neuer integrierter Updater die Dateien nach Bedarf. Dies ermöglicht einen schnelleren Zeitplan für die Veröffentlichung und die Möglichkeit, kleine Patches und Fehlerbehebungen zu veröffentlichen.

Während all diese Funktionen wie kleine Änderungen erscheinen mögen, insbesondere im Vergleich zu den Änderungen, die mit der Konkurrenz wie MSFS2024 kommen, ist dies ein Zeichen für eine klare Veränderung der Marke Prepar3D. Das Flugsimulationstool kann sich nicht mehr an die gleiche Zielgruppe wie MSFS richten; es konkurriert nicht mehr auf dem gleichen Spielfeld. Für die treue Benutzerbasis sind die Änderungen sicherlich willkommen, aber die Entwickler von P3D-Add-ons gehen weg wie die Fliegen. Verständlicherweise sind die Fans der Serie besorgt.

Doch es gibt Hoffnung. Lockheed Martin hat für alle seine Simulationstools eine Partnerschaft mit Unreal geschlossen. Diese Partnerschaft hat keine Rolle bei der Entwicklung von Prepar3D V6 gespielt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass ein völlig neues P3Dv7 auf der Unreal Engine läuft. Dies könnte das Produkt Prepar3D wieder ins Rampenlicht rücken. Die Zeit wird es zeigen.”

Seht euch den neuen Trailer an:

Das Releasedatum wird bereits als der 3.Juli angegeben. Ein schnelle Suche im Web fand dazu diese Verkaufsseite die wohl schon in Vorbereitung erstellt wurde, der Preis ist angegeben mit €81,32.