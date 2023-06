FlightControlReplay v5 bald mit Sommer Update

Fabio Merlo informiert: “Das umfassendste Tool zum Abspielen und Aufnehmen von Videos – FlightControlReplay Version 5 – kompatibel mit Microsoft Flight Simulator und Prepar3D 5.x erhält in Kürze ein neues und beeindruckendes SUMMER 23 UPDATE.

FLY-BY-KAMERA FÜR REPLAY

Von vielen Benutzern des Microsoft Flight Simulator erwartet, ist diese brandneue Replay-Funktion, die bisher fehlte, LIVE. Sie können jetzt Ihr eigenes Flugzeug am Boden und in der Luft mit einer externen Kamera beobachten, die automatisch Ihrer Position folgt. Es funktioniert überall, mit jedem Flugzeug und mit jeder Zusatzszenerie während der Wiedergabe. Der Benutzer kann die rechte oder die linke Seite auswählen und die Entfernung seiner Wahl einstellen.

Während des Rollens, beim Start oder bei der Landung oder im Reiseflug springt der Fly-by-Kameramodus entlang der Flugbahn von einer Position zur anderen, um Ihr Flugzeug immer im Blick zu behalten – und das mit einer filmischen Performance! Kein lästiges Einstellen eines virtuellen Beobachters mehr, ein Tastendruck und Sie können loslegen!

HYPER PERFORMANCE GROUP H145 V2 WEITERE UNTERSTÜTZUNG

Mit dem letzten Update vom 23. März von FlightControlReplay 5 habe ich zunächst dieses ikonische Hubschraubermodell in MSFS mit zyklischen Pedalen und kollektiver Steuerung unterstützt, die in Ihrem Replay genau wiedergegeben werden.

Jetzt im Sommer 23 Update, die benutzerdefinierte Unterstützung dieser fortschrittlichen Hubschrauber in MSFS ist komplett: Lichter, Türen, Motorschalter…

Komplexe Flugzeug-Add-ons benötigen viel Entwicklungszeit und Programmieraufwand, um sicherzustellen, dass alle Ereignisse tatsächlich erkannt und im Replay wiedergegeben werden. HPG H145 V2 reiht sich nun in meine wachsende Liste ein, die bereits PMDG 747, Fenix A320, Fly The Maddog MD80 Serie, Just Flight 146 Pro, Aerosoft CRJ, iniBuilds A310, FlyByWire Simulations A32NX, und Salty 747-400 Mod umfasst.

ERWEITERTE FUNKTIONEN : SCHNITTWIEDERHOLUNG UND REDUZIERTE DATEIGRÖSSE

Gibt es einen Teil Ihres Replays, den Sie für überflüssig oder zu lang vor/nach dem entscheidenden Moment halten? Kein Problem mehr, und es ist sehr praktisch, dass Sie Ihr Replay jetzt direkt von der FlightControlReplay V5 Benutzeroberfläche aus schneiden können. Sie müssen das endgültige Video nicht mehr in Ihrer Videobearbeitungssoftware schneiden, und Sie erhalten die FCR-Datei in der minimalen Größe, die Sie benötigen, und nur den interessanten Teil, an dem Sie interessiert sind.

Eine weitere Verbesserung ist die Reduzierung der FCR-Benutzerdateien. Durch den Einsatz einer effizienten Komprimierungstechnologie benötigen die FlightControlReplay V5-Dateien Ihrer aufgezeichneten Flüge nun viel weniger freien Speicherplatz auf Ihrer Festplatte. Dadurch wird es auch einfacher und schneller, diese Dateien in der Cloud oder auf einem separaten mobilen Laufwerk zu teilen.

MEHR OPTIONEN FÜR DIE ANPASSUNG DER BENUTZEROBERFLÄCHE

FlightControlReplay V5 wird bereits standardmäßig mit mehreren Optionen geliefert, um die Größe und Transparenz der Benutzeroberfläche an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Es gibt 3 Layouts der Benutzeroberfläche und weitere Optionen, um die Transparenz oder den Modus “Always-on-top” zu aktivieren, damit das Fenster von FCR5 auch bei Vollbildmodus des Flugsimulators immer sichtbar bleibt.

Die neue Option fügt die Fähigkeit, Benutzer in der mittleren Größe Layout, seine Präferenz zwischen setzen

Beibehaltung des Menüs (Laden / KI abspielen / Re-live / Optionen / Exportieren / Importieren / Tipps)

oder ob er es vorzieht, die Schaltflächen in der Befehlsleiste sichtbar zu lassen (Sprachsteuerung / Video-Rendering / Langsam / Schnell / Kontrolle übernehmen oder verlassen / KI-Flugzeug-Radfahren / Cinematic Replay / Ghost Live / Fly-By Camera).

ZUSAMMENFASSUNG DER INHALTE DES KOMMENDEN SOMMER-UPDATES

Einführung der Fly-By-Kamera

HPG H145 verbesserte Unterstützung für benutzerdefinierte Wiedergabe: Lichter, Türen, Motorschalter

Schnittfunktion des Replays

Reduzierte Dateigröße für .FCR Benutzerdateien

Mehr Anpassungsmöglichkeiten der Benutzeroberfläche

Erscheinungsdatum: vor Ende des Sommers 2023

BESITZER EINES ÄLTEREN FCR4.5 ? UPGRADE AUF FCR5 ZU EINEM REDUZIERTEN PREIS !

Sichern Sie sich die neuesten Replay-Verfeinerungen, Leistung und die größte Auswahl an Airliner-Add-ons Kompatibilität : Aktualisieren Sie Ihre aktuelle Version 4.5, wenn Sie sie noch für MSFS oder P3D5 verwenden.

Holen Sie sich noch heute die neue Version 5 und profitieren Sie von dem reduzierten Preis, der speziell für Sie festgelegt wurde, nur EUR 8,25 (+Steuer).

WICHTIGSTEN BESTEHENDEN FUNKTIONEN V5

Neue Benutzeroberfläche (MSFS + P3D)

Anpassbare Größe und Transparenz (MSFS + P3D)

Integration der MSFS-Symbolleiste und spielinterne Steuerelemente (nur MSFS)

Cinematic Replay mit automatischem Kamerawechsel (nur MSFS)

GhostPlane: Formationsflug live mit KI-Duo-Pilot (MSFS + P3D)

MSFS Airliners Custom Support PMDG 737, Fenix A320, Fly The Maddog, iniBuilds A310, Just Flight 146

Speicherverwaltung der nächsten Generation zur Leistungssteigerung (MSFS + P3D)

Landung Touchdown Bericht (MSFS + P3D)

Crash-to-Desktop-Wiederherstellung

Einfache Einrichtung der Software

MSFS-Benutzer: alles in 1 automatischem Setup enthalten

P3D-Benutzer: 1 automatisches Setup und 2 separate Microsoft-Pakete sind erforderlich

Kostenloser Download des Benutzerhandbuchs im PDF-Format”

FlightControlReplay Version 5 ist für die nächsten 10 tage reduziert bei SIMMARKET zu haben für €19.