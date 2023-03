FREE zum 01.April: Citroen DS, das Fantomas Flugauto!

Ja, das gab es wirklich, die Älteren unter uns werden sich daran erinnern! Ok, zugegebenermassen, die sehr viel älteren unter uns… Denn man muss sich zurück in die Kinosäle des Jahres 1965 versetzen, wo der der Film ‚Fantomas se déchaîne‚ anlief. In der deutschen Fassung heißt er merkwürdigerweise ‚Fantomas gegen Interpol‘

Warum REDWING SIM den nun heute am ersten April zur Verfügung stellt weiss wohl nur der Entwickler selbst, aber wir alle dürfen uns an diesen wunderschönen Modell im MSFS erfreuen:

„The Citroën DS is a French car produced between 1955 and 1975.

Designed by Flaminio Bertoni, it has a daring line and includes many innovative technologies, such as hydropneumatic suspension, swivel headlights, a power-assisted gearbox with hydraulic control or the display of the braking distance associated with the speed.

The flying DS can be seen in the movie „Fantomas se déchaîne“ in 1965.“

Zu beachten: laut REDWING SIM befinden sich weitere Instruktionen hinter der Sonnenblende!

Zu haben, GRATIS, hier bei SIMMARKET.