Es rollt langsam an: jede Menge Vorschaubilder für MSFS Addons

So langsam hört man die Nachtigall trapsen. Immer mehr Entwickler präsentieren aufgrund der für diese Gruppe gefallenen NDA die Vorschau ihrer Produkte für den MSFS.

Oben sieht man etwas aus Ferne das neue Projekt von TDM Scenery Design. Es wird der spanische Flughafen A Coruna (LECO) werden.

MilViz wiederum zeigt uns ebenfalls auf Facebook die 737 -200, die Bobcat und die Cessna 310

Einen bereits bekannten Airport nämlich Basel LFSB wird es von FSDreamteam geben:

Und auch IRIS Flight Simulations, um die es in letzter Zeit ja etwas ruhiger war, mischen mit. Und da scheint sich mit der GROB eine kleine Überraschung, nämlich der erste Segler anzukündigen. Wenn auch offensichtlich noch in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung, was die anderen Flieger auch betrifft. Nachfolgend 2 Bilder, auf Facebook noch ein par mehr:

Über GAYA-Sim hatten wir ja schon berichtet, die mit Zell am See und Wien sich zuerst der Alpenrepublik verschreiben. Aber weil es so schön war, hier nochmal ein Foto:

India Foxtrott Echo wiederum bringen etwas Ungewöhnliches, Fliegendes, nämlich eine Rutan-Long-EZ:

Iron Sim sind noch mitten in der Arbeit, zeigen uns diese aber auch, denn dort wird an Grenoble LFLS gearbeitet:

FlyTampa macht auch mit:

Soweit der erste Schwung. Wir werden in den kommenden Tagen sicherlich noch viel, viel mehr Bilder der Entwickler zu sehen bekommen. Wir versuchen wenigstens, ein wenig up to date zu bleiben