Fokker 70/100 Professional – Neue Einblicke in die F70-Variante

Gestern veröffentlichte Just Flight ein neues Entwicklungsupdate zu ihrem kommenden Add-on für Microsoft Flight Simulator – die Fokker 70/100 Professional. Der Fokus lag dieses Mal auf der kleineren F70-Variante des regionalen Düsenflugzeugs.

Wie Just Flight erläutert, wurde die F70 in den frühen 1990er-Jahren als kürzere Version des erfolgreichen F100-Modells entwickelt. Um die Passagierkapazität von 100 auf 80 Plätze zu reduzieren, wurde der Rumpf des Flugzeugs um 4,6 Meter verkürzt. Trotz einiger Modifikationen, wie zum Beispiel gekürzten Klappenschächten für den hinteren Frachtraum, ähnelt die F70 ansonsten stark ihrem größeren Bruder.

Leider konnte die F70 nicht ganz an den Erfolg des F100 anknüpfen und es wurden lediglich 47 Exemplare gebaut. Dennoch war das Flugzeug weltweit im Einsatz, wobei heute noch etwa 34 Maschinen betrieben werden – vor allem durch den australischen Carrier Alliance Airlines.

Um diese diverse Diensthistorie widerzuspiegeln, wird Just Flight für den F70 insgesamt 9 authentische Lackierungen anbieten, darunter Varianten von Alliance Airlines, America West, Austrian Airlines, KLM Cityhopper und weiteren. Dazu gehört auch die Bemalung der Prototyp-Maschine PH-MKC in der klassischen Fokker-Hausfarbe.

Das Entwicklungsteam verspricht, dass die Unterschiede zwischen F70 und F100 nicht nur äußerlich, sondern auch im Cockpit und in den Systemen sichtbar sein werden. Fans der regionalen Düsenjets dürfen sich also schon sehr auf weitere Details in zukünftigen Updates freuen.

Insgesamt zeigt sich, dass Just Flight großen Wert darauf legt, beide Varianten des Fokker-RegionalJets möglichst realitätsnah und detailliert umzusetzen. Mit den nun präsentierten Informationen zur F70 und den bereits gezeigten Fortschritten beim F100 dürfte der Fokker 70/100 Professional ein sehr vielversprechendes Add-on für Microsoft Flight Simulator werden.