Belgrad – eine faszinierende Metropole im Herzen Europas, dazu gibt es jetzt Landmarks von Fly2High

Mit dem neuen Add-on “BELGRADE LANDMARKS MSFS” von Fly 2 High können Flugsimulatoren-Piloten die Hauptstadt Serbiens in all ihrer Pracht und Geschichte virtuell erkunden. Das detailgetreu nachgebaute Szenario lässt die lebendige Metropole am Zusammenfluss von Donau und Save lebendig werden.

Belgrad hat eine lange und wechselvolle Vergangenheit – als Siedlungsplatz reicht die Geschichte bis in die Jungsteinzeit zurück. Im Laufe der Jahrhunderte wechselte die Kontrolle über die strategisch günstig gelegene Stadt zwischen Römern, Byzantinern, Franken, Bulgaren, Ungarn und Osmanen. Insgesamt wurde Belgrad 115 Mal belagert und 44 Mal zerstört – ein Rekord, der die zentrale Bedeutung der Stadt in Europa unterstreicht.

Nach der Serbischen Revolution im 19. Jahrhundert wurde Belgrad schließlich wieder zur Hauptstadt des unabhängigen Serbien. Heute ist die Metropole mit über 1,6 Millionen Einwohnern nicht nur Regierungssitz, sondern auch Zentrum von Wirtschaft, Medien und Forschung in Südosteuropa. Markante Wahrzeichen wie imposante Hochhäuser, Brücken über Donau und Save sowie verschiedene Stadien prägen das Stadtbild.

Mit “BELGRADE LANDMARKS MSFS” können Flugsimulatoren-Fans diese spannende Stadt nun virtuell entdecken und ihre bewegte Geschichte hautnah erleben. Das detailliert nachgebaute Add-on bietet ein authentisches Belgrad-Erlebnis für Simulations-Piloten.

Diese Landmarks komplementieren die Flughafenszenerie des gleichen Entwicklers: LYBE BELGRADE NIKOLA TESLA INTL AIRPORT und wer ihn bereits besitzt, bekommt sie GRATIS. Die Landmarks kosten sonst €10,70.