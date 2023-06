Einführung von Wetterebenen in Navigraph Charts 8

Navigraph, das grosse Karten und Navigationsdaten-Konzern rund um die Flug Simulations Industrie führt heute wirklich nützliche Wetterebenen in seine Charts Apps ein. Gleich vorweg, es funktioniert (noch) nicht im In-Game Panel des MSFS, sonst aber überall, d.h. im der Browser Version, sowohl wie in eigenen dezidierten App. Darüberhinaus funktioniert es nur für zahlende Kunden!

“Die neue Funktion ermöglicht es Nutzern, Echtzeit-Wetterdaten, einschließlich Niederschlagsradar und METARs/TAFs, direkt in der Charts-App anzuzeigen.

Die Aufnahme von Wetterdaten in die Charts-App ist eine bedeutende Verbesserung für Flugsimulations-Enthusiasten. Bisher mussten die Nutzer auf Wetteranwendungen oder Plugins von Drittanbietern zurückgreifen, um Echtzeit-Wetterdaten zu erhalten. Mit der neuen Funktion können Nutzer nun direkt in der Charts-App auf Wetterdaten zugreifen, was die Flugplanung und -durchführung nahtloser und effizienter macht.

Die neue Wetterfunktion wird von ActiveSky unterstützt, einer beliebten Wetter-Engine für Flugsimulationen. Durch die Integration von ActiveSky in die Charts-App erhalten die Nutzer genaue und aktuelle Wetterdaten, die eine realistischere Flugsimulation ermöglichen.

Neben der Wetterfunktion hat Navigraph noch weitere Verbesserungen an der Charts-App vorgenommen. Dazu gehören Verbesserungen an der Benutzeroberfläche, eine verbesserte Leistung und Fehlerkorrekturen.

Die Veröffentlichung der neuen Wetterfunktion ist Teil des kontinuierlichen Engagements von Navigraph, Flugsimulations-Enthusiasten die umfassendsten und fortschrittlichsten Werkzeuge für die Flugplanung und -durchführung zur Verfügung zu stellen. Mit der Erweiterung der Charts-App um Echtzeit-Wetterdaten hat Navigraph einmal mehr seine Führungsrolle in der Flugsimulationsbranche unter Beweis gestellt.”

Die Wetterversion von Navigraph enthält mehrere Schlüsselfunktionen, die das Erlebnis der Flugsimulation verbessern. Diese Funktionen sind:

Wetterdaten in Echtzeit: Die neue Wetterfunktion ermöglicht es den Nutzern, Echtzeit-Wetterdaten, einschließlich Niederschlagsradar und METARs/TAFs, direkt in der Charts-App anzuzeigen. Durch die Integration von ActiveSky in die Charts-App erhalten die Nutzer genaue und aktuelle Wetterdaten, die ein realistischeres Flugsimulationserlebnis gewährleisten.

Verbesserte Flugplanung: Die Charts-App wurde in der Routenplanung grundlegend überarbeitet, um sie effizienter und benutzerfreundlicher zu gestalten. Die neue Funktion umfasst eine 3D-Globusprojektion, eine verbesserte Luftraumvisualisierung sowie Flughafenwetter und Startbahnwinde.

Verbesserte Benutzeroberfläche: Navigraph hat die Benutzeroberfläche der Charts-App in mehreren Punkten verbessert, so dass sie jetzt noch intuitiver und einfacher zu bedienen ist.

Verbesserte Leistung: Die neue Version enthält mehrere Fehlerkorrekturen und Leistungsverbesserungen, die eine reibungslosere und stabilere Benutzererfahrung gewährleisten.

Insgesamt ist das Wetter-Release eine bedeutende Verbesserung für Flugsimulations-Enthusiasten, da es ihnen die umfassendsten und fortschrittlichsten Tools für die Flugplanung und -durchführung bietet.

Um mehr über die neue Wetterfunktion und andere Updates der Charts-App zu erfahren, besuchen Sie den Navigraph-Blog.