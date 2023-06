Neues von der Freeware Qbit 737

Nach einiger Zeit hat sich der Freeware Developer Qbit mit neuen Bildern gemeldet.

Nachdem man schon lange Zeit kaum mehr etwas von Qbit gehört hatte, überraschte Qbit mit einem Bild von seiner Boeing 737-800. Er schrieb dazu „I just got into a really bad weather“.

Kurz danach postete der ehemalige one-man Entwickler, der schon seit über zwei Jahren an seinem Flugzeug arbeitet, ein kurzes Teaservideo:

Überzeugen will die 737 mit custom Systemen, study-level Flugzeug (nicht direkt zum Release), custom Cockpit, wingflex, Kabine und vielem mehr!

Schon vor einiger Zeit hatte Qbit vereinzelt Bilder vom Außenmodell sowie vom Overhead auf seinem Discordserver gepostet:

Wann und was zu welchem Zeitpunkt von Qbit herauskommen wird, hat er leider bisher noch nicht bekanntgegeben. Es gibt also noch genügend Zeit, die PMDG 737 Familie zu fliegen.