Die Stadt in der das Kino erfunden wurde – Lyon!

Bestimmt einen Flug wert ist Lyon, die Stadt in der das Kino erfunden wurde, oder in der gleich zwei Amphitheater nebeneinander an die Zeit der Römer erinnern. Der Airport Lyon Saint-Exupéry (ICAO: LFLL, IATA:LYS) wurde von Digital Design für den X-Plane 11 umgesetzt.

Features:

Hochdetaillierte Flughafenobjekte einschließlich des Interiors der Terminals.

Verwendung von hochauflösenden 4K-Texturen

Verwendung von PBR-Materialien

Hochauflösende Bodentexturen

Realistische 3D-Nachtbeleuchtung

Animierte Flughafenfahrzeuge

3D-Gras

Unterstützung des SAM-Plugins

Dieses X-Plane Addon ist im Simmarket für 24,24 Euro erhältlich.