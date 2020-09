Die Kunst des Fliegers?

Viele werden in ihren jungen, wilden Jahren Bekanntschaft mit Bob Ross gemacht haben (falls es zu dieser Zeit schon Farbfernsehen gab 😉 ). Eben jener Künstler hat in seiner unnachahmlich einschläfernden Art das Nachtprogramm bereichert und angeduselte Spätheimkehrer in den einsamen Schlaf gepinselt. Nun, es ist natürlich nicht Bob Ross himself, da dieser 1995 bereits gestorben ist, aber ein von ihm inspirierter Künstler mit dem Pseudonym “Tworuru”, der nun die Kunst mit Fliegern verbindet.. Man kann nicht sagen, dass der neue Flugsimulator die Leute nicht auf irgendeine Art und Weise inspirieren würde. Ob es nun Sci-Fi Raumschiffe oder Godzilla sind, die in den MSFS gemoddet werden, auf eine besondere Art hat sich “Tworuru” dem Sim gewidmet: ungefähr eine Woche hat das Kunstwerk gedauert, welches für Youtube auf knapp 6:30 Min zusammengerafft wurde.