Deutscher Motorsegler: Just Flight arbeitet an Falke SF-25

Gestern die Hornet, heute ein Falke: Just Flight hat ein weiteres Flugzeug-Addon angekündigt, das sich derzeit in der Entwicklung befindet: Der deutscher Motorselger Falke SF-25 soll bald im P3D4 an den Start gehen.

Der gemütliche Prop soll Features wie 3D-Gauges, detailierte Elektrik und ein fortschrittliches Treibstoffsystem erhalten. Laut Just Flight plane man drei Varianten:

SF-25B – das Standard-Flugzeug mit Limbach 1700A Motor

SF-25C – die Viersion mit doppelten Hauptfahrwerk und stärkerem Limbach 2000A Motor

SF-25E – mit faltbaren Langflügeln und besserer Segelperformance

Mehr Infos und Screenshots findet ihr bei Just Flight. Wann der Vogel released wird, ist noch nicht klar.