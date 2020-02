Drzewiecki Design – Tokyo soll noch vor den Olympischen Spielen erscheinen

Mitte des Jahres 2019 hat Drzewiecki Design Tokyo bereits als nächstes Ziel angekündigt. Nun wurden neue Bilder veröffentlicht und auch weitere Angaben zum zu erwartenden Umfang bekannt gegeben. Als erstes Produkt wird Tokyo auch FS2020 kompatibel werden, so zumindest das Ziel. Dennoch wird es eine P3D und eine X-Plane Version geben. Gerade aufgrund des kommenden FS2020 wird Tokyo allerdings in zwei separaten Teilen erscheinen. “Man konzentriere sich mehr auf die Airports, als auf die Stadt”, so Drzewiecki Design in ihrem Facebook Post. Daher wird es vermutlich [Anm.d. Red] ein Narita Paket und ein Haneda inkl. Landmarks Paket geben. Der Release soll noch vor den Olympischen Spielen erfolgen.