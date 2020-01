Navigraph Cycles: Jetzt auch mit RNAV Visual Approaches

Eigentlich sind die monatlichen AIRAC-Updates von Navigraph Routine. Doch ab dem neuesten Cycle (2002) bieten die Schweden jetzt auch RNAV Visual Approaches an.

RNAV Visual Approaches führen die Piloten per RNAV-Track an einen Punkt, an dem ein Visueller Track zur Landung geflogen wird. Dabei bestehen die RNAV-Tracks meistens aus vielen Wegpunkten, die nützlich sind, wenn der Anflug durch Berge oder vorbei an anderen Obstacles führt. Navigraph hat mit der Ankündigung diese Anflüge in die AIRACS zu integrieren gleich noch ein Beispiel parat. In Kolumbiens Haupstadt Bogota sind solche Anflüge je nach Wetter bereits im Einsatz. Jetzt können Sie im Sim noch besser nachgeflogen werden.