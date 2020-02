Carenado: C90 King Air erschienen

Carenado haben gestern den nächsten Turboprob-Commuter für X-Plane released. Mit der C90 kommt eine kleinere der King-Air-Varianten ins Portfolio der Chilenen. Rund 40 Dollar wollen die Entwickler für ihr Flugzeug-Addon.

Carenado ruht nich, was die Entwicklung neuer Flugzeug angeht, die sich bei Systemtiefe und Optik durch die Bank weg alle ähnlich sind. Gestern ist ein neues Flugzeug hinzugekommen, die Beechcraft C90 King Air. Für knapp 40 Dollar können alle General-Aviation-Piloten das Flugzeug auf den heimischen Rechner bekommen. Die Featureliste bietet das, was man von Carenado kennt: PBR, Simulation der ProLine-Avionik und volle VR-Kombatibilität. Im Moment ist das Flugzeug bei Carenado erhältlich, in Kürze auch im Simmarket.