Zakynthos Airport für P3Dv4 als Freeware

Auf der Website www.fangzahn-productions.com ist eine ziemlich gute Freeware Umsetzung des griechischen Airport Zakynthos „Dionysios Solomos“ für P3Dv4 zu finden. Der Airport passt sich perfekt in ORBX Global Base ein und verfügt über statische Flugzeuge, dynamischen Apron Verkehr und dynamic Lights. Wer also mal wieder in Griechenland unterwegs ist, freut sich sicher über einen VOR Approach…