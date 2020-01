Die nächste Top-Freeware? Béziers (LFMU) in Developement

Der französische Developer Cédrice (u.a. Toliara, wir berichteten), arbeitet an einer neuen Szenerie. Diesmal ist es nicht ganz so exotisch, dafür aber nicht weniger schön! Neues Ziel ist das südfranzösische Béziers, direkt am Mittelmeer.

Der Flughafen von Béziers ist vorallem im Sommer aktiv und dann das Ziel von mehreren Ryanair Umläufen. Neben diesen Passagierflügen, ist der Airport auch Heimat einer Löschflugzeug-Staffel.

Genaue Features der kommenden Szenerie sind noch nicht bekannt, ebenso wenig ob auch Béziers wieder als Freeware erscheinen wird. Es würde jedoch nicht überraschen, wenn Cédrice irgendwann von einem Payware Developer engagiert werden würde, bei seiner Qualität.

