Zackig! FSDT Höhenmesh für die Schweiz

FSDreamTeam haben ein Höhenmesh für die Schweiz herausgebracht. In letzter Zeit wurden ebenso etliche Freeware Meshes u.a. von User Troglodytus – auch für die Schweiz – hochgeladen. Die Diskussion in den Foren entspann sich natürlich sofort darüber, warum man denn für ein Mesh zahlen solle (auch wenn dies für gut 10€ an sich erstmal bezahlbar ist), wenn es doch die Freeware gibt.

“Virtuali” oder besser gesagt, Umberto Colapicciono, seines Zeichens FSDT Chef, lies die Frage auf AVSIM nicht unbeantwortet. U.a. sei das FSDT Mesh im Gegensatz zu einigen Freewaremeshes in einem anderen Datenformat, welches komplett mit dem SDK kompiliert wurde und keine Probleme bei etwaigen Überlappungen mit anderen Daten der Region erwarten lässt. Desweiteren sei die Basis des FSDT Meshs ein 1m Mesh welches runtergerechnet wurde, und dank dieser Methode nun detaillierter sei. Das letzte Hauptargument ist dann noch die Möglichkeit, dank des anderen Datenformats, um Flughäfen herum “Löcher” in das Mesh zu machen, um nicht mit den Höhendaten der Airports in Konflikt zu geraten.

Und der Vollständigkeit halber darf auch Taburet nicht vergessen werden, welcher ebenfalls für die Schweiz und einige andere Länder bereits Meshes erstellt hat. Im Fall der Schweiz mit 10m Auflösung.

Der Nutzer at also wieder einmal die Freiheit oder Qual der Wahl wenn er denn das eher etwas abgeschliffene Default-Mesh des MSFS in der Schweiz aufhübschen möchte.