X-Vision Vulkan Edition

Das Addon X-Vision ist jetzt in einer Version für den X-Plane 11.50, 11.51r1 mit aktivierter Vulkan Engine erhältlich. Der Publisher hat sich dazu entschieden, dieses Update kostenpflichtig bereitzustellen und weist gleichzeitig darauf hin, dass zukünftige Versionen eventuell nicht mehr funktionieren werden.

Zitat: “xVision Vulkan edition supports X-Plane versions 11.50-11.51r1. Some functionality of xVision (shader tweaks) may be broken in next X-Plane releases.”

Das Addon kostet im Simmarket 22,49 Euro und ist für Kunden die bereits eine X-Vision Version besitzen zu einem Upgrade Preis von 11,90 Euro erhältlich. Upgrades sind nur dort erhältlich, wo das Addon erworben wurde.