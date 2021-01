Banff Nationalpark – Zu Wasser und mit dem Helikopter

Der Banff Nationalpark befindet sich in Kanada, genauer in der Provinz Alberta und ist der erste in Kanada ausgewiesene Nationalpark (1885). Diese Szenerie beinhaltet die Seen Moraine und Louise.

Es ist eine sehr eindrucksvolle und touristische Gegend, die zu den schönsten in Kanada gehört. Das Tal der Zehn Zinnen mit dem Moraine-See ist eines der meistfotografierten Orte. Die große Attraktion dieser Landschaft ist der Flug mit dem Wasserflugzeug von See zu See. Die bekannten Designer Frank Dainese und Fabio Bellini bringen diese schönes Szenerie in den X-Plane 11.

Features:

Über 800 Quadratkilometer Fläche abgebildet.

Vom Tal der zehn Gipfel, Lake Moraine bis Lake Louise mit dem angrenzenden Dorf.

Das gesamte Gebiet wurde auf einer fotografischen Basis rekonstruiert.

Die touristischen Gebiete der Seen sind mit typischen Gebäuden, Hotels, Residenzen usw. wiedergegeben.

Die gesamte Vegetation wurde kartiert und originalgetreu in 3D nachgebildet.

2 “Wasserlandebahnen” wurden für den Flug von See zu See mit Wasserflugzeugen vorbereitet.

2 Hubschrauberlandeplätze an den jeweiligen touristischen Standorten.

Rekonstruiert mit 3D-Modellen die Berggruppen mit 4K-Texturen, die aus Fotos bearbeitet wurden.

Zehn Gipfel und das gleichnamige Tal, Mont Temple, Mont Lefroy, Mont Hungabee, Moraine See, Louise See.

Diese Szenerie ist nur für VFR-Flug geeignet gedacht.

ICAO-Codes: LCLLW (Lake_Louise Kanada) LCLM (Lake_Moraine Kanada) HLML (Helipad Lake Moraine) XCYCHLL (Helipad – Dorf bei Lake Louise

Das Addon kostet $22,95 und ist im X-Plane Store erhältlich.