Wir nehmen EHAM genau unter die Lupe. Review EHAM von FlyTampa.

FlyTampa Amsterdam war von der Community schon lange erwartet, jetzt ist er endlich da. Wie sieht der Flughafen eigentlich aus, ist er detailliert, und was hat er so für Mängel, alles wird in diesem Artikel geklärt.

Allgemeine Informationen

Der Flughafen Amsterdam Schiphol ist der internationale Verkehrsflughafen der größten niederländischen Stadt Amsterdam. Im Jahr 2022 bewegte er insgesamt 52,5 Millionen Passagiere und liegt im Europa Ranking der größten Flughäfen auf Platz 4, im Weltranking liegt er auf dem Platz 13. Der Flughafen Schiphol wurde am 16. September 1916 als Militärbasis in Betrieb genommen. Zu dieser Zeit verfügte er über eine Grasfläche als Lande- und Startbahn, sowie ein paar Hangars als Flughafengebäude. In den letzten 100 Jahren ist viel passiert, inzwischen ist er mit 6 Start- und Landebahnen ausgestattet sowie mit einer Vielzahl an Terminals. Der Flughafen ist in dieser Zeit auch enorm gewachsen, heute besitzt er die Größe von 2787 ha, das entspricht 3 903 Fußballfeld.

Installation

Die Installation ist simpel und einfach. Nachdem der Kauf über simMarket erledigt wurde, ist ein reibungsloser Download über die App möglich. Die App installiert zuerst den Installer der Szenerie, dort müsst ihr eure E-Mail und den Aktivierungscode eingeben. Nachdem das erfolgt ist, installiert der Installer ohne Probleme schnell die Datei. Nach dem Download hat die Szenerie eine stolze Größe von 7,22 GB.

SZENERIE VISUALS

Der Flughafen

Der Flughafen im Überblick macht einen sehr guten Eindruck. Alle wichtigen Gebäude wurden visualisiert und gut dargestellt. Die Orthos haben eine klasse Auflösung und alles ist zu erkennen. Der komplexe Flughafen wurde gut dargestellt, alle Terminals sind dargestellt, alle Rollwege vorhanden, und die Start- und Landebahnen gut dargestellt. Alle Straßen, wurden inklusive allen Rollbrücken dargestellt, dazu wurden Parkhäuser inklusive Autos gebaut. Im Allgemeinen eine perfekte Darstellung von oben.

Das Terminal

Alle Terminals wurden dargestellt, und weitreichend mit Interieur ausgestattet. Von außen sehen die Terminals klasse aus, wichtige Details wurden dargestellt, die Texturen sind alle scharf, und wurden auch mit dem richtigen Maß an Abnutzung ausgestattet. Die Fenster wurden mit Variationen gebaut, so sieht man an manchen Fenstern eine Jalousie und an anderen nicht. Lichtmasten für die ausreichende Beleuchtung bei Nacht wurden gebaut und ausreichend detailliert dargestellt. Auch die Straßen für die Bodenfahrzeuge wurden dargestellt, und gut integriert. Das Interieur wurde in fast alle Terminals integriert. Das Interieur ist nicht perfekt dargestellt, aber erfüllt seinen Sinn und Zweck, und schont die FPS an diesem Mega-Airport. Dazu wurden Plätze wie die Besucherterrasse detailliert dargestellt, und sogar die Fokker 100 der KLM Cityhopper hat es in den Simulator geschafft. Zusammenfassend zu sagen, wurden die Terminals ausreichend detailliert und akkurat dargestellt, sodass eine gute Darstellung geschaffen wurde.

Der Cargo-Bereich/ Hangars/ Umgebung

Der Cargo-Bereich und die Hangars wurde auch alle dargestellt. Alle Hangars wurden gut texturiert und modelliert. Die Vielzahl an Cargo Gebäuden wurde auch hinzugefügt und sehr detailliert abgebildet, die Gebäude in der Umgebung um den Flughafen wurden auch in einer Vielzahl abgebildet, somit wurden auch die wichtigen Spotterpoints integriert. Ihr könnt jetzt von dem McDonalds direkt an der Lande-Startbahn die startenden und landenden Flugzeuge beachten. Außerdem könnt ihr die Hotels wie das Sheraton besuchen, und es bewundern.

Der Bodentexturen

Der ganze Flughafen wurde mit passenden Texturen versehen, auf dem Apron sind Verschmutzungen, sowie Gebrauchsspuren zu sehen. Alle Lande- und Startbahnen haben die passenden Texturen bekommen, und sehen einfach klasse aus. Die Bodenmarkierungen sehen alle makellos aus, und sind prima umgesetzt. Dazu wurden alle Linien klar dargestellt, und die roten und blauen Linien sind vorhanden.

Das Aussehen bei Nacht

Bei der Umsetzung bei Nacht wurde auch nicht gespart. Die Ausleuchtung verschiedener Bereiche wurde klasse realisiert und dargestellt. So wird der Apron perfekt von den Strahlern ausgeleuchtet. Zudem wurden alle Straßen ausgeleuchtet, und die Lande- und Startbahnbeleuchtung wurde prima dargestellt. Im Allgemeinen bringt das ein gutes Aussehen und einen realen Flair

Die FPS

Die größte Frage ist meist: “Wie sind die FPS?”. Eine überzeugende Performance liefert der Flughafen. Im Vergleich zu anderen Szenerien läuft Amsterdam von FlyTampa prima. Eine durchgehend gute Performance ist zu erwarten. Für eine Szenerie dieser Größe eine überaus durchschnittliche Leistung.

Mein System

3070 ti

AMD Ryzen 5-3600 6 Core

32 GB Arbeitsspeicher

Fazit

Für einen Flughafen dieser Größe eine sehr gute Leistung. Mit einer guten Performance und gutem Aussehen glänzt diese Szenerie. An nichts wurde gespart, alles sieht makellos aus. Das Interieur der Terminals könnte besser sein, aber sie erfüllen ihren Sinn und Zweck. Diese Szenerie ist eine Kaufempfehlung für alle, die von oder nach EHAM fliegen wollen. Der Preis von 26,17 € ist gerechtfertigt.

Verwendete Add-ons