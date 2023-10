Ein lang erwarteter Flughafen ist endlich gelandet: EHAM vom FlyTampa.

Der Flughafen Amsterdam Schiphol ist ein Internationaler Flughafen im Zentrum von den Niederlanden. Der Flughafen Amsterdam Schiphol liegt in der Nähe der Hauptstadt der Niederlande, und handelte im Jahr 2022 rund 52,5 Millionen Passagiere. Somit landet der Hauptstadtflughafen der Niederlande auf Platz 4 der größten Flughäfen in Europa. Vor ihm liegen nur noch nach Istanbul, London Heathrow und Paris-Charles-de-Gaulle. Auf dem Welt-Ranking liegt, er auf Platz 13. Nun könnt ihr auch im MSFS einen hoch detaillieren Flughafen von der Hauptstadt der Niederlande genießen.

Allgemeine Informationen

Für den MSFS hat FlyTampa schon viele hochqualitative Flughäfen im MSFS erstellt. Darunter wurde schon an einer realen Umsetzung von LGAV (Athen) gearbeitet, aber inzwischen ist EHAM an der Reihe. EHAM oder Amsterdam Schiphol Flughafen, war schon lange Zeit für den MSFS in Entwicklung. Die Community arbeitete schon lange auf eine reelle Umsetzung für das Drehkreuz, neben einer Freeware gab es nicht viel Auswahl bis jetzt. Jetzt könnt ihr EHAM in der Qualität und Akkuratheit, die EHAM benötigt, benutzen.

Die Umsetzung

Hohe Erwartungen hatte die Community an die Szenerie. Den Bildern zufolge hat sich das lange warten gelohnt, eine detaillierte Umsetzung, mit vielen Details und guten Modellen hat das Team von FlyTampa geliefert. Ob bei den Texturen, oder bei den Gebäuden wurde an Qualität nicht gespart. Alle Texturen sehen sehr detailliert aus, und sind mit dem richtigen Maß an Gebrauchsspuren ausgestattet. Die Modelle sind alle sehr detailliert, und alle wichtigen Details wurden umgesetzt und passend platziert. Die Bodentexturen sehen alle detailliert aus, und die Vegetation wurde richtig platziert. Straßen wurden akkurat gebaut und platziert, dazu wurden alle Brücken dargestellt. Terminals wurden auch akkurat dargestellt, und sind teils mit Interieur versehen. Auch wurde ein auf eine akkurate Umsetzung der Nachtbeleuchtung geachtet.

Beschreibung

Amsterdam Schiphol International (EHAM) Airport Addon

Airport modeled with PBR materials

Terminal Interior Models

Detailed surroundings with custom buildings

Custom terrain including 3D tunnels and bridges

Animated apron and local road traffic

Dynamic lighting, animated Jetways

2023 version of Schiphol Airport

Zusammenfassung

Alles in allem ein sehr gelungener Flughafen. Alles stimmt, ob von den Terminals bis zur Umgebung, alles wurde ausreichend detailliert umgesetzt. Zu kaufen ist der Flughafen auf simMarket für 26,17 €.