Ein weiteres Update von PMDG mit vielen Neuigkeiten.

Der renommierte Entwickler PMDG brachte über die letzten Monate/ Jahre seine Produkte des P3Ds in den MSFS. Ein Flieger darunter war die PMDG-737. Über viele Updates erneuerte PMDG den Stand ihres Fliegers, bald erwartet uns ein neues großes Update, was ein sehr lang erwartetes Feature in den Flieger bringt.

EFB

Die 737 bekommt nach langem Warten das EFB (Electronic flight bag). Während eines internen wöchentlichen Meetings vom PMDG, wurde nun endlich ein Veröffentlichungsdatum festgelegt, somit haben nun die Vorbereitung des Update-Zyklus begonnen. Außerdem soll uns bald neues Vorschau-Material von PMDG uns erreichen, das wahrscheinlich im Forum zu finden seinen wird. Für bestehende Kunden wird das EFB Update kostenlos sein, das gilt auch für die Marktplatz-Kunden, die aber auf eine lange Wartezeit von 2 bis 3 Wochen laut PMDG rechen können, da das Update durch alle Marktplatz Prozesse muss.

PMDG 777 MSFS

Die PMDG 777 hat leider kleine Verzögerungen. Schon Ende letzten Jahres sollte der Boeing-Airlines für den MSFS in die ersten Beta-Tests gehen, aber das wurde keine Wirklichkeit. Verzögerungen im Development sorgten für eine Verspätung. Die Verzögerungen sind darauf zurückzuführen, dass es im PMDG-Team zurzeit Krankheitsfälle gibt. Zurzeit gehen die Krankheitsfälle zurück, und die Arbeiten gehen so langsam wieder auf Hochtouren. Einige Systeme wurden verbessert, und das Flugverhalten gut in den MSFS integriert. Wie auch bei dem EFB lässt sich auf Vorschaubilder bald hoffen. Die 777 soll aber viele Überraschungen enthalten, die den WOW Effekt bei dem legendären Flieger beibehalten soll.

Weitere Updates

Auch weitere Flieger wie die PMDG DC-6 sollen weitere Updates bekommen, hier wurde auch mit den Entwicklern Working Title zusammengearbeitet.