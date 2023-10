Ein Ziel fürs Fliegen in Polen gesucht? EPLL von FLYDESIGN hat die Lösung.

Der Zentral polnische Flughafen Lodz (IATA: LCJ, ICAO: EPLL) ist ein kleiner internationaler Flughafen in Zentralpolen und liegt etwa 6 km südwestlich des Stadtzentrums von Lodz. Der Flughafen ist seit dem 13. September 1925 in Betrieb und wurde in jüngster Zeit mehrfach modernisiert, sodass er nun auch von Billigfluggesellschaften mit Zielen in Europa angeflogen werden kann.

Der Flughafen Lodz hat es soeben auch mit einer hoch detaillieren Umsetzung in den MSFS geschafft. FlyDesign hat beste Arbeit geleistet, ob bei den 3D-Gebäuden oder bei den Texturen, beides wurde mit höchstem Detailgrad modelliert und texturiert. Die Szenerie lässt auch beim Detailgrad nicht nach, so wurden zum Beispiel ein hoch detailliertes Terminal-Interieur mitgeliefert, und wichtige Gebäude in der Stadt von Lodz dargestellt. Alles in allem sieht diese Szenerie von allen Seiten klasse aus, und glänzt mit dem geliefertem Detailgrad.



Scenery Features:

EPLL Internationaler Flughafen, komplett neue 4K Gebäude mit allen Details

Hochdetailliertes Terminal-Interieur

3D-LED-Beleuchtungstechnik

Landebahnneigung nach AIP Polen

Hochauflösende Bodentexturen

Umliegende Gebäude

Wichtige Objekte in der Stadt Lodz

Alle VFR-Punkte nach AIP Polen

EPLL-Karten von LIDO

Für den Preis von 17,85 € ein ganz guter Flughafen, der durch seine akkurate und detaillierte Darstellung ein sehr gutes Bild macht. Zu erwerben ist dieser Flughafen auf simMarket.