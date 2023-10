Einen treuen Begleiter für deinen Flieger gesucht? Got Friends hilft aus.

Vielleicht habt ihr mal nach einem Begleiter in eurem Simulator gesucht, und ihr wollt nicht mehr mit den MSFS Avataren euren Flug verbringen? Got Friends bringt bald ein großes Update für die schon bestehende Avitar Serie raus.

Das Add-on für den MSFS sollte schon durch die Serie “Man’s best Friend” bekannt sein. Dadurch hat man diverse Avatare, (im “Man’s best Friend” Pack nur Hunde und Katzen bekommen), die euch bei euren Flügen begleiten. Nach einiger Zeit bringt “Got Friends” endliche eine Erweiterung für das Add-on. Nun könnt ihr auch mit einigen Twitch Streamern euren Flug verbringen. In der Version 1.0.0 werden jetzt die ersten 5 Streamer einen Platz in eurem Cockpit finden. Vertreten sind Streamer wie TheDukeNewcomb oder BurstixTV. Die erste Erweiterung des Add-ons ist kostenlos.

Dieses Add-on hat auch eine weitere Erweiterung. Die Erweiterung “Valor” bringt 2 neue Avatare, die 2 friktionelle Personen aus dem 2ten Weltkrieg zeigt. Diese Avatare könnt ihr für eure Abenteuer im MSFS benutzen. Diese 2 Avatare sind sehr detailliert modelliert, und zeigen, dass in Zukunft mehrere Avatare folgen könnten. Die “Valor” Erweiterung ist kostenpflichtig.

“Avitar Streamers” sowie “Avitar Valor” sind an dem 11.10.2023 zum Download verfügbar.